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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۴۷

بدنبال اختلاف نظر با مارادونا؛

ریکلمه از تیم ملی آرژانتین خداحافظی کرد

ریکلمه از تیم ملی آرژانتین خداحافظی کرد

خوان رومن ریکلمه ، هافبک تیم فوتبال آرژانتین به دنبال اختلاف نظر با دیه گو مارادونا مربی تیم، از فوتبال خداحافظی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ریکلمه در گفتگو با کانال 13 تلویزیون آرژانتین گفت: من و مارادونا چندان با یکدیگر توافق نظر نداشتیم. تا زمانی که او مربی تیم باشد ما نمی توانیم با یکدیگر کار کنیم.

مربی آرژانتین هفته گذشته در مصاحبه ای از بازیکن بوکا جونیورز بشدت انتقاد کرده بود. مارادونا گفته بود از اینکه تماس های تلفنی اش با ریکلمه بی جواب مانده ناراحت شده است.

ریکلمه ماه گذشته برای دیدار دوستانه مقابل فرانسه به تیم ملی آرژانتین دعوت نشد و گفت که این موضوع را از طریق رسانه ها متوجه شده است. این در حالی است که مارادونا همواره تاکید کرده که درهای تیم ملی بر روی این بازیکن باز است.

کد مطلب 848185

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