لزوم تمرکز دقیق بر ظرفیت های بی شمار قاره آفریقا/ فرصت های آفریقایی اوباما

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل البیت صبح امروز در میزگرد هم اندیشی درباره آفریقا از عدم توجه کافی دولت های پس از انقلاب به ظرفیت های حوزه آفریقا ابراز تاسف کرد.

وی با بیان اینکه گویا ما این قاره را باور نکرده ایم، افزود: واقعیت تلخ درباره قاره آفریقا این است که این قاره طی سال های متمادی مورد تهاجم اقتصادی و فرهنگی قدرت‌ های بزرگ قرار داشته و این قدرت‌ها نیز در سایه بی توجهی جهانیان، تا جایی که توانسته اند در راستای استثمار و عقب نگه داشتن آن عمل کرده اند.

اختری با اشاره به ظرفیت های گسترده قاره آفریقا در عرصه فعالیت های دینی، نسبت به فعالیت قابل توجه گروه های وهابی در این حوزه هشدار داد و گفت: هر چند که وهابیون تلاش بسیاری برای جذب مسلمانان قاره آفریقا انجام می دهند اما در حال حاضر ما نیز هزار مبلغ دینی آفریقایی را تحت پوشش قرار داده‌ایم و در این زمینه کمک به مساجد، درمانگاه ‌ها، حسینیه ‌ها و مدارس را نیز در دستور کارمان داریم.

دیگر سخنران این میزگرد، دکتر الهام امین‌زاده، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بود که در سخنانش با اشاره به آسیب های مختلف جامعه آفریقایی بخش عمده این مسائل را متوجه فعالیت های استعماری دانست و گفت: در حالی که امروز جامعه آفریقا از بسیاری از جهات با مشکلات فرهنگی مواجه است اما واقعیت این است که مجموع این حوزه پیش از دوران استعمار ویژگی ‌های حقوق بشری را به طور کامل داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت های گسترده اتحادیه آفریقا، افزود: در اتحادیه آفریقای 53 کشور وجود دارد که همواره سعی کرده اند افق جدیدی را پیش روی خود ایجاد کرده و بر مبنای آن به استعمار زدایی از بخش های مختلف جامعه خود بپردازند.

امین زاده در بخش پایانی سخنانش با تاکید بر هدفمند شدن فعالیت های حقوق بشری در آفریقا، تصریح کرد: هر چند که برنامه هایی چون ریشه ‌کن کردن فقر، بهبود وضعیت بهداشت زنان یا مباحثی چون مبارزه با ایدز در دستور کار سازمان های غیردولتی فعال در آفریقا قرار دارد اما طبعا این گروه ها باید برای جلوگیری از سوء استفاده از کمک ‌های بشر دوستانه کشورهای آسیایی نیز وارد عمل شوند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دیگر سخنرانی این میزگرد، با تشریح فعالیت های کمیته متبوعش در حوزه کشورهای محروم گفت: در حال حاضر کمیته امداد امام در کشورهایی چون لبنان، سوریه، عراق، آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان و مجمع الجزایر کومور دارای دفاتری است که از طریق آن با مردم، نخبگان و مراجع مختلف این کشورها تعامل و همکاری می‌کند.

وی افزود: به اعتقاد من خدمات و فعالیت های بشردوستانه در عرصه سیاست خارجی یک فرصت است چرا که کمک به انسان ها در عرصه بین‌الملل فراتر از جنبه‌ های فرهنگی و دسته‌ بندی‌ های سیاسی، قومی و قبیله‌ ای است و می توان از فرصت چنین اقداماتی با برنامه ریزی صحیح بهره برداری کرد.

انواری با بیان اینکه کمک به انسان های محروم از اصول تفکیک ناپذیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، ادامه داد: ما در حوزه دیپلماسی یاری بخش، به فتح قلوب می‌ اندیشیم و فعالیت های کمیته امداد نیز به طور کامل نشات گرفته از دکترین انفاق و احسان در مبانی اسلامی است ، بر همین اساس در آفریقا نیز توانمند سازی و تقویت اصل کرامت و عزت در دستور کار ما قرار دارد.

حمید بیات، مدیرکل آفریقای وزارت خارجه نیز در این میزگرد با اشاره به برگزیده شدن باراک اوباما به عنوان یک کنیایی تبار آفریقایی‌ الاصل به ریاست جمهوری ایالات متحده، اظهار داشت: شکی نیست که سابقه روابط آمریکا و قاره آفریقا سابقه ای دیرینه است و این قاره به جهات گوناگون اهمیت ویژه ای برای آمریکا دارد.

این مقام وزارت خارجه کشورمان تصریح کرد: به اعتقاد من امروز اوباما با توجه به استقبال گسترده ای که به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا از او شده، می‌تواند برای نفوذ بیشتر در قاره آفریقا استفاده کند اما طبعا این فرصت محتاج طراحی دقیق و تلاش در راستای تحقق شعار تغییر اوست چرا که در صورت تداوم رویکرد سابق موانع و چالش‌ های بسیاری در مقابل رئیس جمهور آمریکا وجود خواهد داشت.



علی آهنی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست تاکید کرد : غیر از کمکهای مالی و اقتصادی باید حوزه های دیگری را نیز برای تشویق به گسترش روابط با آفریقا مورد توجه قرار داد.



به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش و پژوهش وزارت خارجه با اشاره به ظرفیتهای بی شمار قاره آفریقا شناخت ملت و مسئولان ایران از این قاره را ستود و گفت: ارتباط تمدنی ما با این قاره به قرنهای گذشته باز می گردد و مسائلی چون یکتاپرستی، آزادیخواهی، روحیات ضد استعماری و مبارزه با نژاد پرستی تنها بخشی از نقاط مشترک ما با ساکنان این منطقه را شامل می شود.

معاون وزیر خارجه با تاکید بر اینکه نگاه تهران به قاره آفریقا کاملا متفاوت با نگاه کشورهای غربی است افزود: جمهوری اسلامی ایران نگاهی کاملا اخلاقی، عدالت محور، انسانی و برآمده از ارزشهای اسلامی به قاره آفریقا داشته و همواره خواستار تحقق استقلال و پیشرفت کشورهای این حوزه بوده است.

وی با بیان اینکه ایران همواره از گسترش مناسبات خود با کشورهای آفریقایی استقبال کرده است ادامه داد: آفریقا همواره پس از پیروزی انقلاب اسلامی جزو اولویتهای اصلی دستگاه دیپلماسی ما بوده اما شکی نیست که گسترش روابط با کشورهای این حوزه محتاج تدوین راهبرد و راهکارهای مناسب در عرصه های مختلف است.

آهنی با تاکید بر اینکه غیر از کمکهای مالی و اقتصادی باید حوزه های دیگری را برای تشویق به گسترش روابط با آفریقا مورد توجه قرار داد اظهار داشت: در آفریقا باید به دنبال نوعی همکاری اقتصادی باشیم که در عین سودمندی برای ما، روند توسعه اقتصادی در کشورهای این حوزه را نیز تسریع کند.

معاون آموزش و پژوهش وزارت خارجه با اظهار تاسف ازتاثیرپذیری جامعه ایرانی از تبلیغات غرب در خصوص آفریقا، تصریح کرد: بدون شک تا زمانی که تصویر تمام عیار و واقع بینانه ای از ظرفیتها و شرایط آفریقا در ذهن ما شکل نگیرد در عرصه ارتباط و تعامل با جامعه آفریقایی با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود.

وی با تاکید بر تاثیر گسترده رسانه ها و مطبوعات جهت اصلاح وجهه آفریقا نزد افکار عمومی ایرانیان یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان قدرتی اثرگذار از احترام و نفوذ در حوزه های مختلف نزد افکار عمومی کشورهای حوزه آفریقا برخوردار است و همین مسئله می تواند مبنای مناسبات و همکاریهای دو طرف قرار گیرد.

آهنی در ادامه سخنان خود گفت: هر چند که شاید از نظر افرادی که اطلاعات صحیحی از آفریقا ندارند واژه آفریقا با عقب ماندگی، فقر و بحرانهای متعدد مترادف باشد اما بی تردید این شیوه نگرش به قاره ای که در برپایی تمدن بشری و برخورداری از منابع انسانی و طبیعی وضعیتی فوق العاده دارد به دور از واقعیت است.

این مقام وزارت خارجه با اشاره به ظرفیتهای بیشمار قاره آفریقا در حوزه های مختلف از نوع نگرش رسانه های غربی به تحولات آفریقا و شرایط این حوزه ابراز تاسف کرد و گفت: این نوع عملکرد رسانه های غربی در قبال قاره آفریقا نشان دهنده اهداف شوم برخی کشورها در قبال این حوزه است.