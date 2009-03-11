50 هزار نفر از بانوان آذربایجان غربی در طرح رحمت شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، زینب زیب ارزانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک با بانوان این شهرستان که در فرمانداری برگزار شد، افزود: این طرح از آبان سال 85 با هدف شناخت مقام و منزلت زن در اسلام، ارائه الگوی واقعی از زن مسلمان و خانواده نمونه و تلاش برای عملی کردن سیره و روش زندگی اهل بیت علیهم السلام در خانواده و جامعه در استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این طرح در سه مرحله عترت، بشارت و پرواز جوان اجرا می شود، بیان داشت: در قالب اجرای سه مرحله این طرح تاکنون 50 هزار نفر از بانوان استان زیرنظر 250 نفر مربی آموزشهای لازم را فراگرفته اند.

زیب ارزانی حضور زنان استان آذربایجان غربی در طرح ملی آموزشی رحمت را بسیار چشمگیر ارزیابی کرد و اظهارداشت: این حضور باعث شده استان در سطح کشور از لحاظ میزان حضور و نحوه اجرا سومین استان کشور باشد.