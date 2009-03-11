78 میلیارد دلار درآمد نفتی در سال 87 / میانگین فروش نفت 100 دلار

به گزارش خبرنگارمهر، سیفالله جشنساز امروز در نشتی خبری با بیان اینکه پیمانکاران ایرانی در انجام پروژههای بزرگ به شدت تقویت شدهاند، گفت: مهمترین دغدغه ما برای انجام سایر فازهای پارس جنوبی تامین منابع مالی است.
وی افزود: کل پولی که سال آینده از منابع مالی شرکت نفت به ما اختصاص پیدا میکند بین 4/3 تا 6/3 میلیارد دلار خواهد بود. در حالی که نیاز صنعت نفت بر اساس کارشناسیهای انجام شده در سال 88 حدود 24 میلیارد دلار است .
این مقام مسئول ادامه داد: از این مجموع سهم شرکت نفت شامل 5 درصد از درآمدهای تولید در خشکی، 6 درصد از درآمدهای تولید دریا، عواید حاصل از فروش میعانات گازی و عواید حاصل از فروش نفت کوره است .
وی افزود: این در حالی است که همه این موارد به قیمت نفت بستگی دارد و به صورت تخمینی در بودجه سال آینده قیمت نفت برای هر بشکه 37.5 دلار محاسبه شده که در مجموع، سهم شرکت نفت در سال آینده یک سوم امسال خواهد شد.
معاون وزیر نفت یادآور شد:امسال میانگین قیمت فروش نفت حدود 100 دلار بوده و درسال آینده قیمت 37.5 دلاری در بودجه برای آن در نظر گرفته شده است .
جشن ساز در ادامه با تاکید بر اینکه پیشبینی میشود در نیمه دوم سال 1388 میتوانیم ظرفیت تولید نفت خام به 3/4 میلیون بشکه در روز افزایش دهیم، اظهار کرد: فازهای 9 و 10 پارس جنوبی که با حضور رئیس جمهور این هفته به افتتاح رسمی خواهد رسید، درآمد سالانه این دو فاز 3/1 میلیارد دلاری برای کشور به همراه خواهد داشت.
به گفته جشن ساز پالایشگاه خشکی این دو فاز پارس جنوبی حدود 65 درصد از سهم کل پروژه را شامل می شود، که در این زمینه ساخت دو خط لوله دریایی 32 اینچ و یک خط لوله دریایی 4.5 اینچی به طول 105 کیلومتر که 10.29 درصد کل پروژه را شامل شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه براساس برنامه پنجم توسعه در مجموع پنج سال باید 155 میلیارد دلار سرمایهگذاری شود، گفت: در این خصوص امسال مذاکرات خارجی برای سرمایهگذاری مناسب بود به طوری که قراردادهای توسعه آزادگان شمالی، یادآوران و پارس شمالی امضا شد .
مدیرعامل شرکت ملی نفت ادامه داد: دراین زمینه با رایزنی با وزیر نفت و رئیس جمهور قرار شده دو میلیارد دلار از محل سپردههای بانک مرکزی دراختیار شرکت نفت قرار بگیرد و باید مشارکت و سرمایهگذاری خارجی را داشته باشیم .
این عضوهیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در پایان با تاکید بر اینکه به طور کلی از عملکرد شرکت توتال در فاز11 پارس جنوبی رضایت نداریم، بیان کرد: متاسفانه این شرکت دفع الوقت کرده و پروژه ملی ما را دچار تاخیر زمانی کرده است.
وی ادامه داد: به این منظور با توافقهایی دوجانبه قرار شد شریک جدیدی از سوی دو طرف معرفی شود تا به دلیل محدودیتهای توتال، سهم رهبری به آن شرکت جدید منتقل شود. این هماهنگی جدید در مدت زمان کوتاهی در آینده عملی خواهد شد.
به گفته جشن ساز، سهم شرکت توتال هم در بخش بالادست و هم در بخش پایین دست فاز 11 بیش از 50 درصد بوده است .
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