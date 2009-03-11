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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۵۷

بیمارستان توحید جم موفق به کسب گواهینامه مشتری مداری شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رییس بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر اعلام کرد: بیمارستان توحید جم به عنوان اولین بیمارستان در سطح کشور موفق به دریافت گواهینامه بین المللی ISO 10002-2004 (مشتری مداری و رسیدگی به شکایات) از طرف شرکت اروتوف آلمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، دکتر مهرداد حسین زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این بیمارستان به واسطه راه اندازی واحدهایی مانند رسیدگی به شکایات، طرح تکریم ارباب رجوع، کمیته بهسازی و زیبا سازی محیطهای درمانی، نظرسنجی مستمر از بیماران، استخراج نتایج آماری، برگزاری کارگاه های آموزشی برای کارکنان و ایجاد تغییرات در روند کارهای اداری و درمانی برای افزایش رضایتمندی مراجعان موفق به اخذ این گواهینامه شد.

وی افزود: برای چهارمین سال متوالی سیستم مدیریت یکپارچه IMS بر اساس استاندارد جهانی 2000 : ISO9001 (سیستم مدیریت کیفیت) ،2004 :ISO14001 (سیستم مدیریت زیست محیطی)،OHSAS 18001:2007 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) مربوط به بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر تمدید شد.

 رییس بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر با اشاره به رضایت کامل تیم ممیزی از اقدامات اصلاحی انجام شده طی سال جاری در بیمارستان توحید، اظهار داشت: طبق اعلام کارشناسان اروتوف، بیمارستان توحید جم به عنوان مرکز درمانی نمونه دارای مدیریت IMS در سطح کشور شناخته شد.

کد مطلب 848194

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