بیمارستان توحید جم موفق به کسب گواهینامه مشتری مداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، دکتر مهرداد حسین زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این بیمارستان به واسطه راه اندازی واحدهایی مانند رسیدگی به شکایات، طرح تکریم ارباب رجوع، کمیته بهسازی و زیبا سازی محیطهای درمانی، نظرسنجی مستمر از بیماران، استخراج نتایج آماری، برگزاری کارگاه های آموزشی برای کارکنان و ایجاد تغییرات در روند کارهای اداری و درمانی برای افزایش رضایتمندی مراجعان موفق به اخذ این گواهینامه شد.

وی افزود: برای چهارمین سال متوالی سیستم مدیریت یکپارچه IMS بر اساس استاندارد جهانی 2000 : ISO9001 (سیستم مدیریت کیفیت) ،2004 :ISO14001 (سیستم مدیریت زیست محیطی)،OHSAS 18001:2007 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) مربوط به بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر تمدید شد.

رییس بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر با اشاره به رضایت کامل تیم ممیزی از اقدامات اصلاحی انجام شده طی سال جاری در بیمارستان توحید، اظهار داشت: طبق اعلام کارشناسان اروتوف، بیمارستان توحید جم به عنوان مرکز درمانی نمونه دارای مدیریت IMS در سطح کشور شناخته شد.