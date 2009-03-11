طرح نظارت بر شرکتهای تعاونی مسکن مهر در بیرجند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین خوشایند ظهر چهارشنبه در جلسه توجیهی بازرسین و کارشناسان شرکتهای تعاونی مسکن مهر در استان گفت: اداره کل تعاون خراسان جنوبی علاوه بر نظارت مستمر خود بر شرکتهای تعاونی این طرح ضربتی را آغاز کرده است.

وی بازدید و سرکشی از شرکتهای تعاونی مسکن مهر، بررسی وضعیت پرونده های اعضا، بررسی روند پیشرفت کار شرکت تعاونی و همچنین بررسی مشکلات و چالشهای پیش روی شرکتهای تعاونی مسکن مهر را از جمله اهداف این طرح برشمرد.

خوشایند تصریح کرد: این طرح توسط پنج گروه دو نفره از کارشناسان این اداره کل صورت می گیرد که بررسیهای خود را در غالب فرمهای مشخص شده انجام داده و در پایان ارزیابی کار گروه ها در انجام فعالیتهای شرکت تعاونی موثر خوهد بود.

به گفته وی، با توجه به رسالت ادارت کل تعاون در بحث نظارت بر شرکتهای تعاونی، این مهم به صورت مستمر پیگیری و نتایج آن برای تصمیم گیریهای بعدی لحاظ خواهد شد.

مدیر کل تعاون خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در شهر بیرجند 142 تعاونی مسکن مهر با هشت هزار و 500 نفر عضو در حال فعالیت است که به تمامی آنها زمین در قالب تفاهم نامه، تحویل اتحادیه و تعاونیهای ذیر بط شده است.