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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۲۷

سعیدلو با تایید خبر مهر :

با هدایتی و علی‌آبادی جلسه داشته ام/ فعلا در مورد سهام صحبت نمی کنم

با هدایتی و علی‌آبادی جلسه داشته ام/ فعلا در مورد سهام صحبت نمی کنم

معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه پرسپولیس در شرایطی فعلی به آرامش نیاز دارد گفت: هرگز نگفته ام سهام باشگاه را به هدایتی نمی دهم با این حال فعلا صلاح نیست بیشتر در این مورد صحبت کنم.

علی سعیدلو در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید جلساتی که با محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و حسین هدایتی رئیس هیئت مدیره پرسپولیس داشته است گفت: طی روزهای گذشته جلساتی را با این دوستان داشته ایم و صحبت هایی را در مورد پرسپولیس انجام داه ایم.

وی ادامه داد: با این حال هیچگاه نگفته ام که سهام باشگاه پرسپولیس به هدایتی واگذار نمی شود. صحبت هایی هم که در این مورد از قول من منتشر شده است را پیگیری خواهم کرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که چه زمانی 25 درصد سهام باشگاه پرسپولیس به هدایتی واگذار خواهد شد؟ گفت: با توجه به شرایطی که پرسپولیس دارد فعلا صلاح نیست در این مورد اظهار نظری داشته باشیم.

سعیدلو ادامه داد: هدف همه ما موفقیت نمایندگان ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیاست که امیدواریم بتوانیم شاهد قهرمانی یکی از تیم های ایران باشیم.

کد مطلب 848200

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