آموزش و پیشگیری عوامل کاهش دوپینگ فوتبال/ 70 نمونه منفی در لیگ

احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگارمهر، ضمن بیان این مطلب افزود : آموزش و آشنایی نسبی ورزشکاران، مربیان و سرپرستان تیم ها با قوانین و مقررات دوپینگ در کنار عزم و اراده جدی مسئولان در برخورد با این پدیده ضد اخلاقی از جمله عوامل کاهش دوپینگ در فوتبال کشور بوده هرچند هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و باید بیشتر در این زمینه اطلاع رسانی کنیم.

هاشمیان با بیان اینکه نقش پیشگیری در کاهش تخلفات دوپینگ موثرتر از برخوردهای قهری و انضباطی بوده است ، اظهار داشت : برای کاهش دوپینگ مهمترین عامل افزایش آگاهی و مضرات استفاده از مواد نیروزاست و به همین دلیل سال آینده دوره های آموزشی ویژه ای برای مربیان و بازیکنان و عوامل اجرایی تیم ها و باشگاهها و حتی پزشکان تیم ها طراحی شده و مرحله اجرا درخواهد آمد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه امسال بدلیل برخی محدودیت ها و اولویت ها نتوانستیم در حد انتظار دوره های آموزشی را برگزار کنیم، اظهار داشت: در سال 87 تنها یک دوره کلاس آموزشی با حضور پزشکان تیم را برگزار کردیم اما در سال آینده با برگزاری کلاسهای آموزشی حضوری و غیر حضوری و انتشار بولتن و نشریات آموزشی تلاش خواهیم کرد تا اطلاع رسانی مناسبی در بحث دوپینگ و آشنایی بازیکنان و باشگاهها با این معظل ورزش داشته باشیم.

وی حمایت قاطع و همه جانبه مسئولان فدراسیون فوتبال در همراهی با کمیته پزشکی بویژه در برخورد با معظل دوپینگ را تعیین کننده عنوان کرد و اظهار داشت: مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تاکنون نهایت همکاری و حمایت را از برنامه های کمیته پزشکی انجام داده اند و عزم تمامی مسئولان پاکسازی و سالم سازی فضای فوتبال کشور است و خوشبختانه تاکنون همه گونه حمایتی از سوی فدراسیون فوتبال بویژه در برخورد با معظل دوپینگ صورت گرفته است.

هاشمیان در خصوص مشکلات مالی برای نمونه گیری از بازیکنان فوتبال و اختصاص اعتبارات ویژه در این زمینه یادآور شد: فدراسیون فوتبال تاکنون در حد توان و بضاعت خود از برنامه های کنترل دوپینگ در مسابقات لیگ حمایت کرده اند بطوری که در فصل اخیر مسابقات لیگ برتر از 70 بازیکنان لیگ نمونه گیری شده است که خوشبختانه پاسخ هیچکدام از نمونه ها مثبت نبوده است.