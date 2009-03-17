چهره جدید مشکل تأمین تجهیزات دانشگاهی در سال87

به گزارش خبرنگار مهر، تجهیزات آزمایشگاهی یکی از نیازهایی است که دانشگاههای کشور همواره از طریق کمکهای مالی دولت و اعتباراتی نظیر فاینانس برای حل این مشکل تلاش می کنند.

خبر خوش تجهیزاتی رئیس جمهور در سال 86

از سال 86 با دستور رئیس جمهور مبنی بر تأمین تجهیزات دانشگاهی، این مشکل رنگ تازه ای به خود گرفت. از یک سو دستور رئیس جمهور و قول پرداخت اعتبار ویژه برای این منظور خبر خوشی تلقی می شد اما از سوی دیگر تعویق این دستور و قرار گرفتن در مسیر مشکلاتی که هیچگاه به طور صریح عنوان نشدند، تحقق این وعده را در سال 87 مشکل آفرین کرد.

تاکید مجدد رئیس جمهور بر تامین تجهیزات

رئیس جمهور در 11 شهریور ماه 1386 در جمع روسای دانشگاههای کشور با بیان اینکه این دولت، شما مسئولین دانشگاه را هیچگاه تنها نخواهد گذاشت و تا آخر از فعالیتهای علمی شما حمایت خواهد کرد به روسای دانشگاهها قول داد تا در اولین فرصت کارگاه ها و آزمایشگاههای دانشگاهها را تجهیز کند.

وعده رئیس جمهور برای تامین تجهیزات دانشگاهی تا هر مقدار که دانشگاهها اعلام نیاز کنند

وی در 21 آبان ماه 1386 نیز در جمع دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت گفت: "بنده اینجا اعلام می کنم هر مقدار که به تجهیزات کارگاهی نیاز دارید به ما فهرست دهید تا ما یک جا همه را فراهم کنیم."

اختصاص 112 میلیون یورو برای تجهیزات دانشگاهها علوم پزشکی

احمدی نژاد همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را مأمور دریافت لیست نیازهای دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کرد و دانشگاهها لیست تجهیزات مورد نیاز خود را در سال جاری به وزارتخانه های علوم و بهداشت و این وزارتخانه ها نیز آن را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه دادند تا اینکه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در 26 شهریور ماه 87 از تأمین و پرداخت صد در صد منابع ارزی معادل 112 میلیون یورو برای تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و درباره تأمین تجهیزات وزارت علوم گفت: اعتبار معادل 299 میلیون یورو مربوط به تجهیزات دانشگاههای غیر پزشکی تاکنون پرداخت نشده اما پیگیریهای لازم در این خصوص صورت می گیرد.

لیست دانشگاهها وزارت علوم برگشت خورد

لیست نیازهای تجهیزاتی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از ارائه به معاونت علمی به دلیل اینکه بیشتر از سقف اعتبارات تعیین شده یعنی 299 میلیون یورو اعلام شده بود، بازگردانده و مقرر شد مجددا لیستی با در نظر گرفتن سقف ارائه شود.

تهیه لیست مجدد از سوی دانشگاهها و تخصیص بودجه تجهیزات در لایحه بودجه

دانشگاههای تحت تابع وزارت علوم براساس اظهارات مسئولین این وزارتخانه لیست مجددی تهیه کردند و برای معاونت علمی و فناوری ارسال کردند اما در هر حال تا فرارسیدن فصل بودجه خبری از تأمین اعتبار تجهیزات دانشگاههای غیر پزشکی نشد تا اینکه در لایحه بودجه 88 برای تأمین نیازهای تجهیزاتی دانشگاههای وزارت علوم در قالب بودجه های عمرانی مبلغ 150 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.

توزیع اعتبار تجهیزات بین دانشگاهها و انتقاد وزیر علوم از کمیسیون تلفیق

اما کشمکشها در این خصوص به لایحه بودجه ختم نشد و با ارائه لایحه به مجلس، کمیسیون تلفیق و پس از آن صحن علنی مجلس این 150 میلیارد تومان اعتبار را از حالت متمرکز و در اختیار وزارت علوم، خارج و بین دانشگاهها توزیع کرد که واکنش های مخالف و گلایه های مسئولین وزارت علوم را برانگیخت به طوریکه وزیرعلوم این مصوبه مجلس را به تکه تکه شدن اعتبارات تجهیزات و گوشت قربانی تشبیه کرد.

دانشگاهها همچنان در رنج تجهیزات آزمایشگاهی

به گفته مسئولین پژوهشی وزارت علوم، دانشگاههای تحت تابعه این وزارتخانه بیش از 40 سال است که از کمبود تجهیزات رنج می برند و با بودجه های محدود نمی توان این مشکل را رفع کرد در حال حاضر نیز با توجه به اینکه سطح علمی کشور و پژوهشگران به شدت ارتقاء یافته و ایران در منطقه، بالاترین نرخ رشد تولیدات علمی را در چند سال اخیر کسب کرده است، دانشگاهها در اوج نیاز تجهیزاتی خود به سر می برند.