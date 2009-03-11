کاهش اعتبارات تجهیزات دانشگاهی در بودجه 88/ عقب گرد دانشگاهها

هاشم داداش پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در لایحه بودجه 1388 رقمی معادل 150 میلیارد تومان در قالب بودجه طرحهای عمرانی برای توسعه تجهیزات دانشگاهی اختصاص یافته بود اما متأسفانه در کمیسیون تلفیق این بودجه به 4 میلیارد تومان کاهش یافت.

وی کاهش این اعتبار را تعطیلی روند توسعه علمی در کشور قلمداد کرد و گفت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه جنبش تولید علم و نهضت نرم افزاری و سیاستهای ابلاغ شده از سوی ایشان برای برنامه پنجم توسعه که در آن علم و فناوری یکی از محورهای کلیدی کشور است، این نحوه برخورد با اعتبارات تجهیزات آزمایشگاهی، شرایط دانشگاهها را به عقب بر می گرداند.

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم گفت: یکی از الزامات تحقق نهضت نرم افزاری پژوهش و فناوری است که برای رسیدن به این موارد به تجیهزات نیاز داریم از این رو تقاضا داریم که مجلس شورای اسلامی به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد.

وی اضافه کرد: در صورت تصویب اعتبار 4 میلیاردی به جای اعتبار در نظر گرفته شده دولت در لایحه ما به صورت معکوس به استقبال برنامه پنجم توسعه می رویم.

داداش پور تأکید کرد: این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که در 20 سال گذشته به دلیل تحریم ها یا به دلیل عدم توجه به تحقیقات در کشور، دانشگاههای ما همواره با کمبود تجهیزات مواجه بوده اند که این موضوع دستیابی به اهدافی چون اول شدن در منطقه از نظر علمی را با مشکل مواجه می کند.