تهران به شهر تکانی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان زیبا سازی شهر تهران در مراسم روز زیباسازی که روز چهارشنبه در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد با بیان مطلب بالا افزود: کشور ما 5 هزارسال تمدن دارد. ما کشوری نیستیم که بخواهیم تمدن جعلی بسازیم. شهر تهران که یکی از زیباترین شهرهای دنیاست اگر در آن فعالیت درست انجام شود در میان شهرهای بزرگ دنیا حرف برای گفتن دارد.



وی افزود: برج آزادی و میلاد به گفته بسیاری از کارشناسان نماد تهران است اما زیباترین منظره ای که بسیاری از شهرهای دنیا از آن بی نصیب هستند سلسله کوههای البرز است که می تواند به عنوان نمادی برای تهران انتخاب شود.

دکتر حجت الله ملاصالحی با اشاره به فعالیتهای سازمان زیباسازی گفت: زیباسازی در سالهای اخیر فعالیتهایی داشته که برخی از آنها کوتاه مدت و قابل مشاهده بوده و برخی دیگر نیز چند سالی زمان می برد تا خود را نمایان کند. در حقیقت سازمان زیباسازی پازل کوچکی از مجموعه بزرگ شهرداری است که تلاش دارد در حیطه فعالیتی خود کاری انجام دهد.

ملاصالحی افزود: شهرداری نه به اندازه دو تا سه وزارتخانه بلکه شاید به اندازه مسئولیت دولت، وظیفه و مسئولیت دارد و درگیر فعالیتهای بسیاری است. برنامه های شهرداری تهران و سازمان زیباسازی با استراتژی مشخص پیش می رود که امیدواریم شهروندان اثرات آن را دیده و لذت ببرند.