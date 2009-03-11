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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۵۱

در اطلاعیه ای اعلام شد؛

برگزاری مراسم سالگرد رحلت سید احمد خمینی پنجشنبه در تهران و سراسر کشور

برگزاری مراسم سالگرد رحلت سید احمد خمینی پنجشنبه در تهران و سراسر کشور

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای خبرداد که مراسم سالگرد رحلت یادگار امام خمینی (ره) روز پنجشنبه 22 اسفند در جوار مرقد مطهر امام راحل و همزمان در سراسر کشور در مراکز استان و شهرستان‌ها و شهرهای بزرگ برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دراین اطلاعیه  از امت سرافراز و همیشه در صحنه ایران اسلامی خواست تا با حضور گرم، صمیمی، گسترده و پرشور خود در ویژه مراسم چهاردهمین سالگرد رحلت حجت الاسلام  حاج سید احمد خمینی یاد و خاطره امام و یادگار گرامی‌اش را بیش از پیش زنده نگه داشته و با آرمان‌های آن رهبر فقید تجدید عهد نمایند.
 
طبق اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، این مراسم به صورت ویژه با حضور اقشار مختلف مردم غیور ایران اسلامی و مردم شریف تهران به همراه آیات عظام، علمای اعلام و روحانیون معزز، اعضاء محترم بیت شریف امام، مسئولان بلندپایه کشوری و لشکری، شخصیت‌های برجسته سیاسی و خانواده‌های معظم و معزز شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران انقلاب اسلامی عصر روز پنجشنبه 22 اسفند  از ساعت 15 لغایت 17 در جوار مرقد مطهر امام راحل عظیم‌الشأن، برگزار و همزمان در سراسر کشور در مراکز استان و شهرستان‌ها و شهرهای بزرگ مراسم بزرگداشتی با همت ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی(ره) و دفاتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و همکاری سایر نهادها و ارگان‌های دولتی برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 848208

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