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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۰۰

لاریجانی خواستار شد:

تشکیل جلسه فوق‌العاده کمیسیون تلفیق برای تعیین قیمت انرژی

تشکیل جلسه فوق‌العاده کمیسیون تلفیق برای تعیین قیمت انرژی

رئیس مجلس شورای اسلامی از اعضای کمیسیون تلفیق خواست با تشکیل جلسه ای فوق العاده در رابطه با تعیین قیمت حاملهای انرژی در سال آینده بحث و بررسی بیشتری داشته باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز مجلس در پاسخ به تذکر احمد توکلی نمایند تهران که بند پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه برای جایگزین شدن در بخش هزینه ای مربوط به هدفمند کردن یارانه ها را مبهم دانسته بود، بیان داشت: پیشنهاد من  این است که کمیسیون تلفیق امروز تشکیل جلسه بدهد تا این پیشنهاد مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.

بر اساس پیشنهاد رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که در جلسه امروز مطرح شد، دولت از ابتدای اردیبهشت سال 88 مکلف می شود قیمت حامل های انرژی و سایر کالاهای یارانه ای را به نحوی تعیین کند که برای بخش برق و واردات بنزین و گازوئیل، یارانه ای پرداخت نشود، بخشهای صنعت، کشاورزی و حمل و نقل عمومی آسیب نبیند، در تعیین و اصلاح قیمتها مصارف دهکهای کم درآمد جامعه با حداقل افزایش انجام شود و در مورد حاملهای انرژی شمارش پذیر، قیمتهای متفاوت و ترجیحی با توجه به نوع و طبقات مصرف کننده، مناطق جغرافیایی و فصول مختلف سال تعیین شود.

در پی  مطرح شدن این پیشنهاد تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در تذکرهای مکرر آن را مغایر با آیین نامه داخلی، قانون اساسی و قانون برنامه عنوان کردند و از رئیس مجلس خواستند این پیشنهاد از دستور کار خارج شود اما لاریجانی ضمن وارد ندانستن تذکرات و اخطارها خواستار رسیدگی مجددا کمیسیون تلفیق به این پیشنهاد شد.

بر این اساس رسیدگی به این بند مراعا ماند تا کمیسیون تلفیق بعد از بحث و تبادل نظر پیشنهاد نهایی خود را به صحن علنی ارائه کند.

کد مطلب 848215

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