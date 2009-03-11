به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز مجلس در پاسخ به تذکر احمد توکلی نمایند تهران که بند پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه برای جایگزین شدن در بخش هزینه ای مربوط به هدفمند کردن یارانه ها را مبهم دانسته بود، بیان داشت: پیشنهاد من این است که کمیسیون تلفیق امروز تشکیل جلسه بدهد تا این پیشنهاد مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.

بر اساس پیشنهاد رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که در جلسه امروز مطرح شد، دولت از ابتدای اردیبهشت سال 88 مکلف می شود قیمت حامل های انرژی و سایر کالاهای یارانه ای را به نحوی تعیین کند که برای بخش برق و واردات بنزین و گازوئیل، یارانه ای پرداخت نشود، بخشهای صنعت، کشاورزی و حمل و نقل عمومی آسیب نبیند، در تعیین و اصلاح قیمتها مصارف دهکهای کم درآمد جامعه با حداقل افزایش انجام شود و در مورد حاملهای انرژی شمارش پذیر، قیمتهای متفاوت و ترجیحی با توجه به نوع و طبقات مصرف کننده، مناطق جغرافیایی و فصول مختلف سال تعیین شود.

در پی مطرح شدن این پیشنهاد تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در تذکرهای مکرر آن را مغایر با آیین نامه داخلی، قانون اساسی و قانون برنامه عنوان کردند و از رئیس مجلس خواستند این پیشنهاد از دستور کار خارج شود اما لاریجانی ضمن وارد ندانستن تذکرات و اخطارها خواستار رسیدگی مجددا کمیسیون تلفیق به این پیشنهاد شد.

بر این اساس رسیدگی به این بند مراعا ماند تا کمیسیون تلفیق بعد از بحث و تبادل نظر پیشنهاد نهایی خود را به صحن علنی ارائه کند.