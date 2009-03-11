۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۰۷

امروز در تهران برگزار شد:

جلسه ویژه سران اکو درباره بحران مالی جهان و تبدیل آن به فرصت

سران کشورهای عضو سازمان اکو در جلسه ای ویژه درباره بحران مالی جهان و تبدیل آن به یک فرصت برای کشورهای عضو بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سران شرکت کننده در دهمین اجلاس سران اکو در تهران دراین اجلاس که بعد از ظهر چهارشنبه تشکیل شد با اشاره به توانمندیها و ظرفیتهای فراوان کشورهای عضو اکو در عرصه های گوناگون بر لزوم گسترش و افزایش همکاریها و مناسبات این کشورها در جهت جلوگیری از آسیب دیدن از بحران اقتصادی و مالی جهان و رفع نیازهای همدیگر تاکید کردند.

در این جلسه همچنین رئیس بانک اکو و بانک توسعه اسلامی نیز درباره فرصتهای پیش روی کشورهای عضو اکو برای مقابله با بحران مالی جهان و استفاده از شرایط موجود مطالبی بیان کردند.

 

