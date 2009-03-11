جلسه ویژه سران اکو درباره بحران مالی جهان و تبدیل آن به فرصت

به گزارش خبرنگار مهر، سران شرکت کننده در دهمین اجلاس سران اکو در تهران دراین اجلاس که بعد از ظهر چهارشنبه تشکیل شد با اشاره به توانمندیها و ظرفیتهای فراوان کشورهای عضو اکو در عرصه های گوناگون بر لزوم گسترش و افزایش همکاریها و مناسبات این کشورها در جهت جلوگیری از آسیب دیدن از بحران اقتصادی و مالی جهان و رفع نیازهای همدیگر تاکید کردند.

در این جلسه همچنین رئیس بانک اکو و بانک توسعه اسلامی نیز درباره فرصتهای پیش روی کشورهای عضو اکو برای مقابله با بحران مالی جهان و استفاده از شرایط موجود مطالبی بیان کردند.