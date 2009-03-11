مناسبات استراتژیک ایران و سوریه در راستای منافع منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله الاحمر معاون دبیر کل حزب بعث سوریه در راس هیئتی از اعضای کادر مرکزی این حزب بعد از ظهر امروز با دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در این دیدار با اشاره به شرایط حساس منطقه از مواضع دولت سوریه به ویژه رئیس جمهوری این کشور تقدیر کرد و اظهار داشت: استمرار مناسبات استراتژیک میان جمهوری اسلامی ایران و سوریه در راستای منافع دو کشور و منطقه است و توانسته کمک زیادی در حفظ آرامش داشته باشد.

وی ضمن ابراز خرسندی از روند رو به گسترش مناسبات اقتصادی تهران و دمشق، رفت و آمد مقام‌های بلندپایه دو کشور را در این خصوص مهم و موثر ارزیابی و خاطرنشان کرد: در شرایطی که بحران مالی در جهان سایه افکنده دو کشور ایران و سوریه می‌توانند با بهره‌برداری از توانایی ها و امکانات خود از این شرایط در دراستای گسترش مناسبات خود استفاده کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با اعلام آمادگی مجلس برای ارتقای مناسبات پارلمانی با مجلس سوریه، تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی همچون گذشته ضمن آمادگی برای ارتقای مناسبات پارلمانی با مجلس سوریه، از گسترش روابط در کلیه زمینه‌ها پشتیبانی می کند.

در ادامه این دیدار عبدالله الاحمر معاون دبیر کل حزب بعث سوریه نیز از جمهوری اسلامی ایران به عنوان تکیه‌گاه مسلمانان و مستضعفان جهان نام برد و گفت: بدون تردید دشمنان نمی خواهند قدرتی به نام جمهوری اسلامی ایران در منطقه مطرح شود که تکیه‌گاه مسلمانان و مستضعفان باشد.

وی در ادامه به تلاشهای تهران برای حمایت از مردم مظلوم غزه و مقاومت در فلسطین و لبنان اشاره کرد و اظهار داشت: تاریخ نقش مهم جمهوری اسلامی ایران را در حمایت از مردم مظلوم غزه فراموش نخواهد کرد.

الاحمر نقش مجلس ایران را ستود و افزود: مجلس شورای اسلامی با برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت نشان داد همگام با دیگر نهادهای جمهوری اسلامی ایران حمایت از مردم مسلمان فلسطین را وظیفه خود می داند.

وی در ادامه موضع دمشق در خصوص حمایت از فلسطین و مقاومت لبنان را اصولی، همیشگی و پایدار دانست و تاکید کرد: ما در سوریه به اصول خود مبنی بر پشتیبانی از مقاومت در فلسطین و لبنان وفاداریم و تحت هیچ شرایطی از موازین خود دست برنمی‌داریم.

معاون دبیر کل حزب بعث سوریه در پایان ضمن اشاره به تاثیر مهم احزاب در اداره جوامع، خواستار گسترش مناسبات حزبی میان جمهوری اسلامی ایران و سوریه شد.