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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۵۴

جشنواره موسیقی محلی رفسنجان برگزار می شود

جشنواره موسیقی محلی رفسنجان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول انجمن موسیقی رفسنجان از برگزاری نخستین جشنواره موسیقی محلی رفسنجان در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد رضا تقی پور ظهر امروز در جمع خبرنگاران در رفسنجان اظهار داشت: این جشنواره با هدف احیاء موسیقی و گرایش جوانان به این هنر اردیبهشت ماه 88 در رفسنجان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: این جشنواره بین گروههای موسیقی شهرستان رفسنجان برگزار می شود و پیش بینی می شود 7 گروه هم نواز و تعدادی زیادی از نوازندگان تک نواز در این جشنواره حضور یابند.

تقی پور افزود: شهر رفسنجان در سالهای گذشته میزبان جشنواره موسیقی استانی بوده است ولی این برای نخستین بار است که جشنواره موسیقی شهرستانی در این شهر برگزار می شود.

وی افزود: انسجام هنرمندان و شناخت آنان از کارهای یکدیگر و معرفی انجمن و فعالیتهای آن از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

وی گفت: این جشنواره در رشته های هم نوازی و تک نوازی کلیه سازها برگزار می شود.

کد مطلب 848222

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