جشنواره موسیقی محلی رفسنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد رضا تقی پور ظهر امروز در جمع خبرنگاران در رفسنجان اظهار داشت: این جشنواره با هدف احیاء موسیقی و گرایش جوانان به این هنر اردیبهشت ماه 88 در رفسنجان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: این جشنواره بین گروههای موسیقی شهرستان رفسنجان برگزار می شود و پیش بینی می شود 7 گروه هم نواز و تعدادی زیادی از نوازندگان تک نواز در این جشنواره حضور یابند.

تقی پور افزود: شهر رفسنجان در سالهای گذشته میزبان جشنواره موسیقی استانی بوده است ولی این برای نخستین بار است که جشنواره موسیقی شهرستانی در این شهر برگزار می شود.

وی افزود: انسجام هنرمندان و شناخت آنان از کارهای یکدیگر و معرفی انجمن و فعالیتهای آن از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

وی گفت: این جشنواره در رشته های هم نوازی و تک نوازی کلیه سازها برگزار می شود.

