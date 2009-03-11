عراق خواهان ادامه حضور نظامیان آمریکایی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "ریموند اودیرنو" در مصاحبه با آسوشیتد پرس گفت : به رغم خشونت موجود، بعید است که دولت عراق از سربازان آمریکایی بخواهد که پس از ضرب ‌الاجل سال 2011 در این کشور بمانند.

اودیرنو، فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در عراق اظهار داشت: رهبران عراقی باید تصمیم بگیرند که آیا تاریخ خروج 30 ژوئن را نادیده بگیرند و به سربازان اجازه دهند که در نقاط نا آرامی نظیر موصل جایی که القاعده و شبه نظامیان هنوز امنیت را تهدید می‌ کنند، بمانند. فکر می‌ کنم عراق روی این موضوع تمرکز کرده که این حضور در سال 2011 به اتمام برسد.

بر اساس توافقنامه بغداد-واشنگتن در خصوص خروج نظامیان آمریکایی از عراق که در تاریخ اول ژانویه به امضای طرفین رسید، پایگاهها و ایستهای بازرسی ارتش آمریکا قرار است که پس از 30 ژوئن سال جاری به خارج از شهرهای عراق برده شوند و زمینه را برای افزایش عملیاتهای امنیتی نیروهای عراقی فراهم کنند.

این در حالی است که قرار است در سال جاری میلادی مجموعا 12 هزار نفر از نظامیان آمریکایی از عراق خارج شوند.