خودروهای سفارشی پارس خودرو به زودی می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارس خودرو، در پی کارشناسی های به عمل آمده توسط متخصصین داخلی، خودروهای شرکت پارس خودرو در آینده نزدیک با ویژگیهای خاص به متقاضیان عرضه خواهند شد.

با توجه به استقبال از پروژه های خودروهای سفارشی پارس خودرو پس از اخذ مجوزهای لازم، خودروهای تندر 90 مجهز به سیستم تعویض دنده الکترونیک به زودی به متقاضیان واگذار خواهد شد.

از جمله تغییراتی که به زودی و به صورت سفارشی برای متقاضیان عرضه می شود می توان به تغییرات جدید در سپرها، رنگهای خاص، ایجاد تیونینگ، آپشن های جدید و اسپرت، تقویت کننده های موتور با اخذ تاییدیه از مراجع ذیصلاح، جلو پنجره های جدید، درب صندوق عقب جدید، چراغ های مه شکن، رکاب های جانبی، چراغ پلاک های جدید، اسپویلربا چراغ سوم قرمز، سیستم های صوتی و تصویری با تعداد بلندگو و آمپلی فایر، جای پلاک جدید روی در صندوق عقب و غیره اشاره کرد.

قیمتهای سفارشی کردن خودروهای این شرکت با توجه به شرایط روز و به صورت حداقل مابه التفاوت با قیمت اصلی خودرو خواهد بود.