نبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات، فاطمه بنت مبارک رئیس کل اتحادیه زنان امارات در همایش "شهر، زندگی و نگرش شهروندی" که دانشگاه سوربون با دانشگاه ابوظبی تنظیم کرده است، با اشاره به تحکیم فرهنگ تسامح و گفتگوی تمدنها اظهار داشت: اشاعه فرهنگ گفتگو و ارزشهای تسامح با تثبیت گفتگوی فرهنگها میان تمدنها و ایجاد پل ارتباطی و مخاطب قرار دادن همه ملتها و دولتها امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به اینکه این همایش در پی بررسی اختلاف میان فرهنگهای شهری و تمدنهای انسانی و تأثیر آن بر اندیشمندان است، افزود: مسئله تشویق به گفتگوی تمدنها و فرهنگها آرزوی همه ملتهای مسلمان به شمار می‌رود و تحقق صلح و تسامح ارزش بسیاری میان جهان اسلام دارد تا سوءتفاهم علیه دیگران رفع شود.

فاطمه بنت مبارک تصریح کرد: تسامح میان ادیان و تمدنهای مختلف مسئله اساسی جوامع اسلامی به شمار می‌رود تا به دنبال آن امنیت، صلح، رفاه و آرامش و اطمینان ایجاد شود.

رئیس کل اتحادیه زنان امارات گفت: تسامح و گفتگو دو راه برای تفاهم میان ملتها هستند و این دو وسیله‌ای برای بررسی چالشهای فرهنگها و ادیان و عدم انسجام میان مردم به شمار می‌روند.

وی در ادامه سهم اندیشمندان را در تثبیت و تحکیم فرهنگ گفتگوی میان تمدنها به خاطر بشر مورد توجه قرار داد و یاد آور شد: درگیریهای نژادی، مذهبی، فرهنگی و اندیشه‌ای در جهان وجود دارند که اندیشمندان می‌توانند مسالمت‌آمیز آنها را رفع کنند.

فاطمه بنت مبارک اظهار داشت: تمامی ملتهای مسلمان تلاش در گفتگو و تفاهم میان ملتها و ساخت پل ارتباطی به جای شکاف و تفرقه را مهم می‌دانند تا روابط صادقانه و احترام به جای دشمنی و نفرت و سوءتفاهم میان ملتها جایگزین شوند.