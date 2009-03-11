تحویل به روز خودرو با مدل 88 آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سرائی نیا با بیان این مطلب گفت: به منظور تامین نیاز مشتریانی که تاکنون موفق به خرید خودروی مورد نظر خود نشده اند تدابیری اتخاذ شده است تا در فرصت باقیمانده حتی در روزهای تعطیل اقدام به خرید خودرو کنند.

وی افزود: فرایند خرید خودروهای مذکور به این ترتیب است که متقاضیان با مراجعه حضوری به پارکینگ لیزینگ بانک ملی خودروی مورد نظر را رویت و پس از انتخاب، آن را تحویل می گیرند.

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو یاد آور شد: شرایط فروش در این روش به صورت نقد و اقساط است که در طرح فروش نوروزی ایران خودرو به تمام نمایندگی ها مجاز ایران خودرو قبلا اعلام شده است.

وی خاطر نشان کرد: با هماهنگیهای به عمل آمده معاونت بازاریابی و فروش ایران خودرو با سازمان های ذیربط، خودرو در همان روز مراجعه یا حداکثر 48 ساعت قابل تحویل به مشتریان است.

سرائی نیا تصریح کرد: انواعی از محصولات ایران خودرو در گروه خودروهای سوزوکی، 206 ، 405 ، سمند ال ایکس، سورن، سریر، روآ و وانت باردو به صورت فروش فوری نقد و اقساط با مدل 88 و تحویل پیش از عید به بازار عرضه می شود.