  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۲۲

عباسپور به مهر خبر داد:

اعتبارتجهیزات دانشگاهها کاهش نیافت/توزیع اعتبار150میلیاردتومانی بین دانشگاهها

اعتبارتجهیزات دانشگاهها کاهش نیافت/توزیع اعتبار150میلیاردتومانی بین دانشگاهها

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، بودجه 150 میلیارد تومانی تجهیزات دانشگاهی برای سال 88 کاهش نیافته بلکه بین دانشگاهها توزیع شده است.

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزارت علوم در خصوص کاهش اعتبارات تجهیزاتی دانشگاهها در کمیسیون تلفیق اشتباه می کند، افزود: آنچه به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده توزیع اعتبار بین دانشگاهها است به این معنی که اعتبار 150میلیارد تومانی که دولت در لایحه بودجه در قالب طرحهای عمرانی برای تجیهزات دانشگاهها در نظر گرفته بود بین همه دانشگاهها توزیع شده و 4 میلیارد تومان از آن نیز به وزارت علوم اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: بنابراین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق از اعتبارات تجهیزات کم نشده و هر دانشگاهی برای سال آینده سهم خود را از بودجه تجهیزات دریافت خواهد کرد.

رئیس کمیسیون آموزش اضافه کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نه تنها مبلغی از اعتبارات تجهیزات دانشگاهی کم نکرده بلکه 5/17 میلیارد تومان نیز به این مبلغ افزوده که پس از تصویب در صحن علنی مجلس بین دانشگاهها توزیع خواهد شد.

مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیش از این در گفتگو با مهر از کاهش اعتبارات تجهیزات دانشگاهی در بودجه سال آینده از سوی کمیسیون تلفیق انتقاد کرده و اعلام کرده بود با این وضعیت به صورت معکوس به استقبال برنامه پنجم توسعه می رویم.
کد مطلب 848232

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها