اعتبارتجهیزات دانشگاهها کاهش نیافت/توزیع اعتبار150میلیاردتومانی بین دانشگاهها

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزارت علوم در خصوص کاهش اعتبارات تجهیزاتی دانشگاهها در کمیسیون تلفیق اشتباه می کند، افزود: آنچه به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده توزیع اعتبار بین دانشگاهها است به این معنی که اعتبار 150میلیارد تومانی که دولت در لایحه بودجه در قالب طرحهای عمرانی برای تجیهزات دانشگاهها در نظر گرفته بود بین همه دانشگاهها توزیع شده و 4 میلیارد تومان از آن نیز به وزارت علوم اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: بنابراین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق از اعتبارات تجهیزات کم نشده و هر دانشگاهی برای سال آینده سهم خود را از بودجه تجهیزات دریافت خواهد کرد.

رئیس کمیسیون آموزش اضافه کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نه تنها مبلغی از اعتبارات تجهیزات دانشگاهی کم نکرده بلکه 5/17 میلیارد تومان نیز به این مبلغ افزوده که پس از تصویب در صحن علنی مجلس بین دانشگاهها توزیع خواهد شد.

مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیش از این در گفتگو با مهر از کاهش اعتبارات تجهیزات دانشگاهی در بودجه سال آینده از سوی کمیسیون تلفیق انتقاد کرده و اعلام کرده بود با این وضعیت به صورت معکوس به استقبال برنامه پنجم توسعه می رویم.