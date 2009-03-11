گرد و غبار شدید کهگیلویه و بویراحمد را فرا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، گرد و غباری که در روزهای اخیر جنوب کشور را فرا گرفته بود با حرکت به سمت عرض های شمالی به شهرهای یاسوج، گچساران، دهدشت و سی سخت رسیده است و کوههای اطراف این شهرها به علت پوشش گرد و غبار به سختی قابل رویت هستند.

بر این اساس این مسئله فعالیتهای روزانه مردم این مناطق را با مشکل مواجه کرده است و آنان خانه نشینی را به حضور در این هوای آلوده ترجیح می دهند.

گفته می شود این گرد و غبار از صحرای عربستان و عراق به سمت ایران آمده است.

استان کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غربی کشور قرار دارد.