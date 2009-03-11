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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۴۰

با عبور از شهرهای جنوب ؛

گرد و غبار شدید کهگیلویه و بویراحمد را فرا گرفت

گرد و غبار شدید کهگیلویه و بویراحمد را فرا گرفت

یاسوج - خبرگزاری مهر: گرد و غبار شدید که از صبح امروز در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده، شهرهای این استان را فرا گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، گرد و غباری که در روزهای اخیر جنوب کشور را فرا گرفته بود با حرکت به سمت عرض های شمالی به شهرهای یاسوج، گچساران، دهدشت و سی سخت رسیده است و کوههای اطراف این شهرها به علت پوشش گرد و غبار به سختی قابل رویت هستند.

بر این اساس این مسئله فعالیتهای روزانه مردم این مناطق را با مشکل مواجه کرده است و آنان خانه نشینی را به حضور در این هوای آلوده ترجیح می دهند.

گفته می شود این گرد و غبار از صحرای عربستان و عراق به سمت ایران آمده است.

استان کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غربی کشور قرار دارد.
کد مطلب 848234

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