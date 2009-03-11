مطبوعات محلی به ساختار نیروی انسانی توجه بیشتری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا ملکیان بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری دومین سمینار تعامل اقوام و ادیان در مطبوعات آذربایجان غربی اظهارداشت: در سالهای اخیر به ویژه در استانها و مناطق محروم کشور تعداد مطبوعات محلی از افزایش قابل قبولی برخوردار است ولی به لحاظ محتوایی و کیفی نیازمند بازنگری هستند.

وی در ادامه آموزش را زیربنای توسعه کمی و کیفی مطبوعات در کشور دانست و بیان داشت: سال آینده دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه وزارت ارشاد در تمامی استانهای کشور به صورت مداوم دوره های آموزشی را با حضور اساتید برجسته مطبوعات کشور در بخشهای خبرنویسی، مصاحبه، گزارش، عکس و کاریکاتور برگزار می کند.

وی بودجه این معاونت در سال جاری را هشت میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: متاسفانه بودجه فرهنگی ومطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جوابگوی همه نیازهای بخش فرهنگی و مطبوعاتی نیست.

وی از چاپ دو هزار و 970 نشریه در سطح کشور خبر داد و گفت: تاکنون مجوز فعالیت برای سه هزار و 600 نشریه در سطح کشور صادر شده است که از این مجموع حدود یک هزار و 200 نشریه با روی کار آمدن دولت نهم جواز فعالیت دریافت کرده‌اند.

ملکیان با اشاره به افزایش قابل توجه نشریات به لحاظ کمی در کشور تاکید کرد: رشد نشریات به لحاظ کیفی و محتوایی قابل قبول نیست که امید است با توجه بیشتر مدیران مسئول به ساختار نیروی انسانی و آموزش کیفیت این نشریات به حد مطلوب برسد.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به نقش مطبوعات در ایجاد تعامل بین اقوام، ادیان و مذاهب مختلف در کشور بیان کرد: در حالی که توطئه‌های دشمن برای ایجاد تفرقه بین اقوام در کشور ادامه دارد مطبوعات و رسانه‌های جمعی باید بیش از پیش در این زمینه فعالیت کنند.

ملکیان برگزاری دومین سمینار تعامل اقوام، ادیان و مذاهب در مطبوعات را در آذربایجان غربی به لحاظ موقعیت جغرافیایی، هم‌مرز بودن با سه کشور خارجی و تمرکز اقوام و ادیان مختلف در این منطقه را موثر خواند و گفت: امید است که صاحبان قلم و مطبوعات با انجام رسالت خود در تقویت همبستگی و وحدت و تعامل اقوام، ادیان و مذاهب موثر واقع شوند.