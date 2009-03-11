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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۲۰:۲۵

ملکیان:

مطبوعات محلی به ساختار نیروی انسانی توجه بیشتری کنند

مطبوعات محلی به ساختار نیروی انسانی توجه بیشتری کنند

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقاد از کیفیت کاری مطبوعات محلی و منطقه ای گفت: برای ارتقای این امر دست اندرکاران مطبوعات محلی باید به ساختار نیروی انسانی خود توجه ویژه ای کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا ملکیان بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری دومین سمینار تعامل اقوام و ادیان در مطبوعات آذربایجان غربی اظهارداشت: در سالهای اخیر به ویژه در استانها و مناطق محروم کشور تعداد مطبوعات محلی از افزایش قابل قبولی برخوردار است ولی به لحاظ محتوایی و کیفی نیازمند بازنگری هستند.

وی در ادامه آموزش را زیربنای توسعه کمی و کیفی مطبوعات در کشور دانست و بیان داشت: سال آینده دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه وزارت ارشاد در تمامی استانهای کشور به صورت مداوم دوره های آموزشی را با حضور اساتید برجسته مطبوعات کشور در بخشهای خبرنویسی، مصاحبه، گزارش، عکس و کاریکاتور برگزار می کند.

وی بودجه این معاونت در سال جاری را هشت میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: متاسفانه بودجه فرهنگی ومطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جوابگوی همه نیازهای بخش فرهنگی و مطبوعاتی نیست.

وی از چاپ دو هزار و 970 نشریه در سطح کشور خبر داد و گفت: تاکنون مجوز فعالیت برای سه هزار و 600 نشریه در سطح کشور صادر شده است که از این مجموع حدود یک هزار و 200 نشریه با روی کار آمدن دولت نهم جواز فعالیت دریافت کرده‌اند.

ملکیان با اشاره به افزایش قابل توجه نشریات به لحاظ کمی در کشور تاکید کرد: رشد نشریات به لحاظ کیفی و محتوایی قابل قبول نیست که امید است با توجه بیشتر مدیران مسئول به ساختار نیروی انسانی و آموزش کیفیت این نشریات به حد مطلوب برسد.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به نقش مطبوعات در ایجاد تعامل بین اقوام، ادیان و مذاهب مختلف در کشور بیان کرد: در حالی که توطئه‌های دشمن برای ایجاد تفرقه بین اقوام در کشور ادامه دارد مطبوعات و رسانه‌های جمعی باید بیش از پیش در این زمینه فعالیت کنند.

ملکیان برگزاری دومین سمینار تعامل اقوام، ادیان و مذاهب در مطبوعات را در آذربایجان غربی به لحاظ موقعیت جغرافیایی، هم‌مرز بودن با سه کشور خارجی و تمرکز اقوام و ادیان مختلف در این منطقه را موثر خواند و گفت: امید است که صاحبان قلم و مطبوعات با انجام رسالت خود در تقویت همبستگی و وحدت و تعامل اقوام، ادیان و مذاهب موثر واقع شوند.

کد مطلب 848237

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