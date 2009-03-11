11شرکت مسافربری در گیلان به سیستم فروش اینترنتی بلیت مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمد علیزاده عصر چهارشنبه درنشست مطبوعاتی کانون انجمن صنفی شرکتها و موسسات مسافربری گیلان افزود: عمده این شرکتها در رشت مستقرند و متقاضیان می توانند در هر نقطه از سراسر کشور با مراجعه به آدرس سایت شرکتهای مسافری بلیت خود را تهیه کنند.

وی متذکر شد: با تهیه بلیت از سوی مسافرین به ویژه از طریق اینترنت به رغم تخمین میزان نیاز وسائط نقلیه از سودجوی دلالان نیزجلوگیری می شود.

علیزاده همچنین به عملکرد مقایسه ای سفر و مسافر جابجا شده در11 ماهه سالجاری نسبت به سال قبل اشاره کرد و افزود: سال 86 سه میلیون و 950 نفر در استان جابجا شدند این در حالیست که در مدت مشابه سال جاری این میزان به چهار میلیون و 450 نفر افزایش پیدا کرده است.

وی با اعلام اینکه شرکتهایی که از ناوگان غیراستاندارد و غیرایمن استفاده کنند به شدت برخورد می شود، اظهار داشت: امسال 30 شرکت مسافربری متخلف در استان به جریمه نقدی و غیرنقدی محکوم شدند.

این مسئول همچنین به نوسازی ناوگان حمل و نقل استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نوسازی اتوبوس به نرم کشوری نزدیک شده اما به دلیل عدم تخصیص تسهیلات بانکی به بخش مینی بوس رانی استان همچنان این ناوگان از فرسودگی رنج می برد.

علیزاده با بیان اینکه تمهیدات بسیار خوبی در خصوص تامین سوخت بنزین در ایام نوروزاندیشه شده است، افزود: جایگاههای سوخت CNG نیز برای خودروهای گازسوز در شرایط بسیار خوبی به سر می برند.

رئیس کانون انجمنهای صنفی شرکتها و موسسات مسافربری استان گیلان نیز در این نشست خبری گفت: طرح گشت نامحسوس امسال برای دومین بار از سوی کانون انجمن صنفی استان اجرا می شود.

ناصر یوسفی افزود: هدف از اجرای این طرح برخورد قانونی در اسرع وقت با رانندگان متخلف وسائط نقلیه است.

وی با اشاره اینکه پایانه های مسافربری گیلان در شان مردم استان نیست از استاندار، فرمانداران و مسئولان استان خواستار چاره اندیشی در این زمینه شد.

یوسفی بیان داشت: برای ارتقاء اقتصادی گردشگری در استان گیلان باید پایانه های مسافربری در شان و منزلت مردم استان ایجاد شود.

این مسئول اعلام کرد: در حال حاضر هشت پایانه مسافربری در شهرهای رشت‌، لاهیجان، رودسر، تالش، آستانه، بندرانزلی، صومعه سراو ‌فومن فعال هستند.