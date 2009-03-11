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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۲۶

لیگ قهرمانان آسیا /

در پایان نیمه اول؛ برتری سپاهان ایران مقابل الشباب امارات

در پایان نیمه اول؛ برتری سپاهان ایران مقابل الشباب امارات

تیم فوتبال سپاهان ایران نیمه اول دیدار مقابل الشباب امارات در چارچوب هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا را با برتری پشت سرگذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته اول از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از ساعت 15:30 امروز دو تیم سپاهان ایران و الشباب امارات در ورزشگاه فولادشهر اصفهان مقابل هم صف آرایی کردند که تقابل آنها در پایان نیمه اول با برتری یک برصفر زردپوشان اصفهانی همراه بود.

تک گل تیم فوتبال سپاهان را مهدی جعفرپور در دقیقه 2 بازی وارد دروازه الشباب کرد.

قضاوت دیدار سپاهان ایران - الشباب امارات بر عهده مالک عبدالبشیر از سنگاپور است. او در نیمه اول این بازی به جلال اکبری، کاپیتان تیم سپاهان کارت زرد نشان داد.

کد مطلب 848240

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