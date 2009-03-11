تیم ملی جای آماده هاست نه نام های بزرگ/ تصمیم باقری حرفه ای بود

اریش روته مولر مربی آلمانی تیم ملی فوتبال کشورمان درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ملی جای بهترین ها و آماده ترین هاست و بازیکنانی که از شرایط آمادگی لازم برخوردار باشند، بدون توجه به نام و سابقه آنها به تیم ملی دعوت می شوند.

مولر با اشاره به این موضوع درخصوص احتمال دعوت ازعلی کریمی برای دیدار با عربستان اظهار داشت: این امر به آمادگی کریمی در تیم باشگاهی اش بستگی دارد و قطعا درصورتی که او از شرایط و آمادگی های لازم برخوردار باشد به تیم ملی دعوت خواهد شد. او بازیکن تکنیکی و تاثیرگذاری است که در شرایط آرمانی برای هر تیمی یک مهره کلیدی تلقی می شود.

مربی تیم ملی همچنین درباره انصراف کریم باقری از تیم ملی بدلیل دور بودن از آمادگی های لازم اظهار داشت : تصمیم کریم باقری نشان داد او از چه شخصیت بالا و حرفه ای برخوردار است و زمانی که احساس می کند ازشرایط لازم برای حضور در تیم ملی برخوردارنیست، جای خودش را به جوانترها می دهد که واقعا چنین روحیه ای از سوی باقری جای تقدیر دارد.

وی درباره دیدارتدارکاتی روز 24 اسفند با کنیا اظهار داشت : این مسابقه فرصت خوبی است تا تیم ملی به هماهنگی بیشتری دست یابد و شیوه های مورد نظر مقابل عربستان را مرور کند. ایران بازی حیاتی مقابل عربستان پیش رو دارد و این دیدار به همراه بازی دوستانه مقابل کویت که سبک بازی این تیم شباهت های زیادی به عربستان دارد، درکسب آمادگی های لازم برای بازی مقابل این تیم بسیارمفید است.

مدرس بین المللی فیفا درخصوص حضور درسمینار مدرسان فیفا در استرالیا اظهار داشت: در این سمینار سخنرانی درباره آنالیز مسابقات جام ملتهای 2008 اروپا ارائه کردم ضمن اینکه شیوه های جدید طراحی حمله در فوتبال را برای شرکت کنندگان در این سمینار به بحث گذاشتم.