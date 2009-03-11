نمایندگان مجلس بند 33 لایحه بودجه را حذف کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه بعدازظهر امروز مجلس در راستای بررسی بندهای الحاقی هزینه ای لایحه بودجه سال 88 کل کشور با حذف بند الحاقی 33 لایحه موافقت کردند .

نمایندگان با حذف این بند مخالفت خود را با تغییر در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای مستمر (شامل حقوق، انواع فوق العاده های مستمر، حق عائله مندی و اولاد و پاداش سال (عیدی) شاغلین و کشور بازنشستگی و حق بیمه و حق درمان سهم دولت (کارفرما) مربوط به کارکنان رسمی و پیمانی که منوط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود، اعلام کردند.