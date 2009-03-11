به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سردار غلامعلی ابوحمزه عصر چهارشنبه در همایش فرماندهان رده های مقاومت در کرمان اظهار داشت: دشمن با وجود شکست در مقابل مردم ایران و ناتوانی در مقابل ارزشهای انقلاب سعی می کند از راه تهدید نرم و تحت تاثیر قرار دادن هویت اسلامی و ملی جوانان با انقلاب اسلامی مقابله کند.

وی تصریح کرد: امروز با توجه به تهاجم گسترده دشمنان انقلاب، احیاء ارزشهای انقلابی و ملی مردم و انتقال آنها به خصوص به جوانان بسیار مهم است.

سردار ابوحمزه با بیان اینکه نباید خلاء در جامعه وجود داشته باشد، تصریح کرد: باید الگوهای مناسب به جوانان معرفی شود تا سوء استفاده کنندگان نتوانند الگوهای غربی را به جامعه تزریق کنند.

وی گفت: دشمن سعی می کند با ناتوی فرهنگی فساد را در جامعه ترویج دهد و ارزشهای مردم را از آنها بگیرد اما باید با برنامه ریزیهای صحیح و استفاده از توان تمام دستگاه ها به خصوص بسیج جامعه را با اهداف دشمنان آشنا کرد.

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