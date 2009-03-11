فلسفه وجودی سازمان همیاری حمایت از شهرداریهاست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی سازمان شهرداری ها که با حضور شهرداران استان برگزار شد، با بیان اینکه سازمان همیاری شهرداریهای استان باید با ارائه برنامه ریزی دقیق و همه جانبه به فکر حل مشکلات شهرداری ها باشد، اظهار داشت: این سازمان باید هدف نهایی خود را همیاری و پشتیبانی از شهرداری ها بداند.

وی خواستار پیگیری های لازم جهت تأسیس دانشکده علمی و کاربردی خاص شهرداران به منظور ارتقای علمی آنها در خصوص مدیریت شهری شد.

غفوری یادآور شد: سازمان همیاری شهرداریها موظف به نظارت دقیق جهت تأمین و راه اندازی کارخانه های آسفالت برای تمامی شهرستان های استان است و این کار را باید جزء اولویت های کاری خود قلمداد کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به کار سنگین در شهرداری ها، گفت: کار شهرداران به لحاظ ارتباط مستقیم با کارهای روزمره مردم کاری سخت و هم شیرین است، سخت به جهت اینکه کار در شهرداریها با دیگر سازمانها متمایز و متفاوت می باشد و شیرین به جهت اینکه وقتی کارها به ثمر و تلاشها نمایان می شوند و این کارها منجر به عمران و آبادانی برای شهروندان می شود شیرینی کار نزد شهرداران ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه شهرداران باید هنرمندانه و مبتکرانه به فکر زیبایی شهرها باشند، گفت: یک شهردار خوب یک هنرمند است که باید با تفکر و خلاقیتی خاص به دنبال عمران و مدیریت شهری باشد.

استاندار کرمانشاه داشتن تفکر اقتصادی و درآمد هزینه، زیبانگری، مردمداری و نهایت تلاش و خدمت رسانی به شهروندان را از ویژگی هایی عنوان کرد که باید تمامی شهرداران به آنها توجه و دقت کافی داشته باشند.

وی تصریح کرد: شهرداران استان از فرصت فراهم آمده در خدمت رسانی به مردم باید نهایت استفاده را داشته باشند و همواره خود را خادم و نوکر آنان بدانند.

غفوری افزود: مدیریت ظرفیت ها و شناخت درست و صحیح از پتانسیل های شهری برای مدیریت شهری بسیار مهم و تأثیرگذار است.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به نزدیک شدن به پایان سال و آغاز سال جدید خاطر نشان کرد: شهرداران باید با آمادگی کامل به استقبال نوروز رهسپار شوند و زمینه های لازم را برای پذیرایی مناسب از مهمانان نوروزی فراهم سازند.