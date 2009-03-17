"اپرای شناور" و "دا" برترینهای 87 از نگاه سلیمانی

بلقیس سلیمانی نویسنده و منتقد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر برترین آثار ادبی سال 87 را به این شرح اعلام کرد:

ادبیات روانکاوانه: رمان "اپرای شناور" جان بارت. انتشار این رمان تجربه جدیدی در داستانویسی بود. این اثر ازجمله آثار پست‌مدرن به شمار می‌رود که هم قصه خوب و هم ساختار محکم و مناسبی دارند.

پژوهش ادبی: "باغ سبز عشق" دکتر محمد دهقانی اثر پژوهشی موفقی است. دهقانی در این اثر سیر عشق را در متون عرفانی ایران بررسی کرده است. از جمله ویژگیهای این اثر نثر و زبان بسیار ساده، روان و امروزی آنست از طرف دیگر این محقق همه متدهای پژوهشی را در کار تحقیق به کاربرده است.

زندگینامه داستانی: کتاب خاطرات "دا". سیده زهرا حسینی خیلی خوب از عهده نوشتن این کتاب برآمده است و من فکر می‌کنم بهترین کتاب در زمینه زندگینامه نویسی داستانی است که تاکنون منتشر شده است.

ادبیات دفاع مقدس:"گوساله سرگردان" نوشته مجید قیصری. انتشار این اثر گامی به جلو در این زمینه بود. روایت نویسنده از جنگ جذاب و خواندنی است و از سوی دیگر قیصری نگاه بازی به مقوله جنگ دارد.

ادبیات مذهبی: رمان "روی ماه خداوند را ببوس" نوشته مصطفی مستور. این رمان اگرچه از بعد قصه نویسی ضعیف است اما از جهت ایده فکری و معنوی برجسته است، به طوریکه قصه و تکنیک داستانی همه در خدمت این فکر قرار گرفته است.