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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۵۵

برترین آثار ادبی سال 87-(14)

"اپرای شناور" و "دا" برترینهای 87 از نگاه سلیمانی

"اپرای شناور" و "دا" برترینهای 87 از نگاه سلیمانی

بلقیس سلیمانی رمان "اپرای شناور" نوشته جان بارت، "دا" نوشته سیده زهرا حسینی، "گوساله سرگردان" نوشته مجید قیصری و "روی ماه خداوند را ببوس" مصطفی مستور را به عنوان برترین آثار ادبی سال جاری خواند.

بلقیس سلیمانی نویسنده و منتقد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر برترین آثار ادبی سال 87 را به این شرح اعلام کرد:

ادبیات روانکاوانه: رمان "اپرای شناور" جان بارت. انتشار این رمان تجربه جدیدی در داستانویسی بود. این اثر ازجمله آثار پست‌مدرن به شمار می‌رود که هم قصه خوب و هم ساختار محکم و مناسبی دارند.

پژوهش ادبی: "باغ سبز عشق" دکتر محمد دهقانی اثر پژوهشی موفقی است. دهقانی در این اثر سیر عشق را در متون عرفانی ایران بررسی کرده است. از جمله ویژگیهای این اثر نثر و زبان بسیار ساده، روان و امروزی آنست از طرف دیگر این محقق همه متدهای پژوهشی را در کار تحقیق به کاربرده است.

زندگینامه داستانی: کتاب خاطرات "دا". سیده زهرا حسینی خیلی خوب از عهده نوشتن این کتاب برآمده است و من فکر می‌کنم بهترین کتاب در زمینه زندگینامه نویسی داستانی است که تاکنون منتشر شده است.

ادبیات دفاع مقدس:"گوساله سرگردان" نوشته مجید قیصری. انتشار این اثر گامی به جلو در این زمینه بود. روایت نویسنده از جنگ جذاب و خواندنی است و از سوی دیگر قیصری نگاه بازی به مقوله جنگ دارد. 

ادبیات مذهبی: رمان "روی ماه خداوند را ببوس" نوشته مصطفی مستور. این رمان اگرچه از بعد قصه نویسی ضعیف است اما از جهت ایده فکری و معنوی برجسته است، به طوریکه قصه و تکنیک داستانی همه در خدمت این فکر قرار گرفته است.

کد مطلب 848248

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