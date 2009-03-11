به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس مازاد درآمدهای هر استان در شوراهای برنامهریزی و توسعه استانی به شرح 80 درصد برای تکمیل طرحها و پروژههای نیمهتمام استانی و 20 درصد به صورت اعتبارات هزینهای هزینه میشود.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس در بند الحاقی 35 لایحه بودجه 88، مقرر شد دستورالعمل نحوه توزیع اعتبار ستون "مصوبات خاص و راهاندازی" مشخص شده در لایحه بودجه سال 88 توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی ابلاغ شود و نیز طرحهای جدید پس از تصویب مطالعات امکانسنجی و اتمام مطالعات مرحله اول و دوم و اخذ مصوبه کارگروه ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه قابل اجرا خواهد بود.
همچنین مصوب شد شروع عملیات اجرایی طرح ها منوط به تایید مطالعات فازهای یک و دو و اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باشد.
بر اساس بند الحاقی 36 ماده واحده لایحه بودجه سال 88 کل کشور، در صورت عدم تحقق منابع پیشبینی شده برای واگذاری شرکتهای دولتی، اعتبارات مندرج در بندهای 1، 3، 4 ، 5، 7 جدول شماره 17 از محل سایر منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 88 کل کشور قابل تامین خواهد بود.
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