متخصصان ايراني توانا در عرصه هاي دانش هسته اي

معاونت برنامه ريزي، آموزش و امور مجلس





در سال 1378 در راستاي پشتيباني فعاليتهاي سازمان و به منظور استقرار و تداوم نظام برنامه ريزي، تجهيز نيروي انساني و اجراي برنامه هاي آموزشي مورد نياز، (پشتيباني علمي از گروههاي تحقيقاتي، توسعه شبكه هاي اطلاع رساني و همچنين انجام امور حقوقي و دعاوي مربوط به سازمان در مراجع حقوقي و داخلي و بين المللي، با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور) معاونت برنامه ريزي، آموزش و امور مجلس سازمان ايجاد گرديد .

به طور كلي وظايف اين معاونت در قالب سه دفتر و يك مركز سازماندهي انجام مي شود .



مركز اطلاع رساني و داده پردازي





وظايف اين مركز در دو بخش جداگانه اطلاع رساني و داده پردازي انجام مي گيرد .

بخش اطلاع رساني





اين بخش با هدف پشتيباني از گروههاي تحقيقاتي سازمان از نظر ارائه خدمات اطلاع رساني و تجهيز پژوهشگران سازمان به آخرين داده هاي علمي و فني موجود در سطح جهان انجام وظيفه مي نمايد، در طول سالهاي قبل غناي مجموعه مدارك كتابخانه هاي زير مجموعه بخش، در تهران، اصفهان، بوشهر و كرج براساس نياز تخصصي جامعه استفاده كننده آنها و هماهنگ با پيشرفت فعاليتهاي تحقيقاتي سازمان گسترش يافته است .

امكانات اطلاع رساني





دامنه موضوعي مجموعه كتابخانه هاي بخش اطلاع رساني شامل مداركي در زمينه هاي موضوعي انرژي اتمي به طور كلي و تكنولوژي هسته اي به طور تخصصي مي باشد. اين مدارك به طور مستمر باهمكاري و همفكري محققين و كارشناسان صاحب نظر سازمان ازميان جديدترين آثار منتشر شده در سطح داخلي و جهاني انتخاب و گردآوري مي شود .

برنامه هاي اطلاع رساني





از طرحهاي عمده مي توان به زمينه سازي و اقدام در جهت ايجاد مركز ملي ومنطقه اي اطلاع رساني علوم و فنون هسته اي و نصب پايگاههاي اطلاعاتي كتابخانه بر روي سيستم WEB اشاره نمود .



بخش داده پردازي





اين بخش در راستاي وظيفه داده پردازي با ايجاد سيستم هاي اطلاعاتي مكانيزه به صورت گسترده و پيوسته و راه اندازي كامل سيستم اينترنت صوتي و تصويري، فراهم سازي بستر استفاده از خدمات نوين اطلاع رساني را در سازمان بعهده دارد .

در شرايط فعلي امكانات بخش داده پردازي عبارت است از :

- امكان ارائه خدمات اينترنت به كارشناسان و محققين سازمان

-

-

-

-

امكان ارائه خدمات پست الكترونيك به كليه كاركنانبانك نرم افزار مركزي سازمانكلاسهاي آموزش كامپيوترسايت مركز كامپيوتري براي استفاده كاربران

دفتر آموزش و تجهيز نيروي انساني





يكي از جنبه هاي پويايي هر موسسه اي بخصوص موسسات تحقيقاتي به روز نگهداشتن اطلاعات تخصصي كاركنان آن موسسه مي باشد. با توجه به گستردگي علوم و تكنولوژي هسته اي و كاربردهاي وسيع روزمره آن در تحقيقات، صنايع و پزشكي، فراهم آوردن امكانات لازم جهت شركت كارشناسان و متخصصان سازمان در دوره هاي آموزشي، كارگاهها و سمينارهاي علمي داخلي و خارجي به منظور ارتقاء سطح علمي آنان يكي از وظايف دفتر آموزش است و وظيفه ديگر آن جذب نيروهاي متخصص و كارآمد براي تامين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي مختلف از جمله تامين نيروي متخصص كار آزموده براي دوران بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر است .

دفتر برنامه ريزي و مطالعات فني و اقتصادي





وظيفه تهيه و تنظيم برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت بخش انرژي اتمي و توجيه ودفاع از برنامه ها و طرحهاي اجرايي سازمان در مراجع مسئول كشور به عهده اين دفتر مي باشد .

معاونت اداري و مالي





معاونت اداري و مالي در چارچوب تشكيلات مصوب داراي دو دفتر مستقل و سه اداره كل مي باشد و در محدوده شرح وظايف، مسئوليت سياست گذاري، نظارت، پشتيباني و ارائه خدمات را تحت نظارت رياست سازمان به عهده دارد .

ارائه خط مشي ها و روشهاي لازم در زمينه هاي تشكيلاتي، مالي، استخدامي و بودجه اعم از ريالي و ارزي، ارائه آئين نامه ها، دستور العمل ها و مقررات مورد نياز جهت تصويب به مراجع ذيصلاح و فراهم كردن تسهيلات لازم جهت تسريع در فعاليتهاي سازمان از وظايف اين معاونت مي باشد كه با عنايت به بعد اجرايي و نظارتي آن قادر مي گردد با شناسايي كاستي ها و نواقص در حوزه هاي گوناگون، ارائه پيشنهادات در جهت رفع آنها، ارزيابي و باز خورد اجراي قوانين و مقررات اعم از مصوبات مجلس و آئين نامه هاي داخلي و ساير قوانين در بهبود وضعيت سازمان و رشد منطقي آن بطور موثر ايفاي نقش نمايد .



برخي از وظايف معاون اداري و مالي به شرح ذيل است :



- تعيين خط مشي لازم در جهت اجراي سياستهاي اداري و مالي

-

. -

-

. -

:

ارايه و بررسي اظهار نظرها و پيشنهادات مربوط به مقررات مورد نياز براي پيشبرد برنامه هاي مالي، اداري و استخدامي سازمان و نظارت بر اجراي صحيح آنهانظارت بر اجراي كليه قوانين و مقررات استخدامي، مالي و اداري خاص و عام بر حسب ارتباط با وظايف و عمليات سازماننظارت بر مصرف اعتبارات سازمان در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوط به كنترل هزينه هاي جاري مستمر و اعمال تمهيدات در راستاي سياستهاي بودجه اي، مالي و اداري دولت در جهت استفاده بهينه از امكانات و سياست صرف جويي و صلاحنظارت بر حسن اجراي كليه وظايف مديريت هاي تحت سرپرستي كه اين مديريت ها عبارتند از

دفتر تشكيلات و روشها، اداره كل تداركات و خدمات، اداره كل امور كاركنان، اداره كل امور مالي و دفتر بودجه .

پاره اي از وظايف اين مديريت ها عبارتند از :



- تنظيم چارت سازماني وتشكيلات سازمان در حوزه معاونت هاي مختلف جهت هرچه بيشتر كارآمد كردن سازمان و چارچوب اهداف مصوب .

- پشتيباني فني و اجرايي پروژه ها و بهره برداري و اداره تاسيسات سازمان و ارائه خدمات متنوع در سطح سازمان به كاركنان و طرحهاي مصوب با هدف رفاه كاركنان و پيشبرد مقاصد .

- شناسايي و استخدام و بكارگيري كاركنان با هماهنگي بخش هاي ديگر سازمان، فراهم نمودن امكانات رفاهي و اداري (كيفي و كمي) در راستاي افزايش بهره وري و جذب نيروي انساني كارشناس و مجرب .

- ارائه خدمات مالي و اقتصادي و كاركنان و بهينه سازي و چگونگي مصرف اعتبارات و تامين امكانات مورد نياز سازمان .

- تنظيم بودجه سالانه، پي گيري تصويب بودجه، اخذ اعتبارات و تخصيص هاي مصوب .

- اخذ تسهيلات ارزي از بانكها، ارائه خدمات ارزي به پروژه ها و طرحها، سفارش كالا بر اساس درخواست ها، ترخيص كالا و عمليات گمركي .

- ارائه خدمات لازم به پرسنل در زمينه ماموريت هاي داخل و خارج از كشور و فراهم نمودن مقدمات لازم .

معاونت نظارت و امور شركتها





با عنايت به اهميت فعاليتهاي سازمان انرژي اتمي ايران، هم در بعد پروژه هاي تحقيقاتي و اجرائي و هم در ساير امور ستادي و ضرورت امر نظارت و كنترل بر اين گونه امور، در اواخر سال 1378 مجموعه معاونت نظارت و امور شركتها در سازمان تصويب و ايجاد گرديد .

اين اقدام با هدف تمركز مراكز نظارتي موجود همچون دفتر بازرسي، دفتر حراست و ايجاد دفاتر نظارت و كنترل امور شركتها ساماندهي شده است .

حوزه رياست





مسئوليت اين حوزه مستقيما با رياست سازمان بوده و شامل دفاتر پنج گانه امور بين الملل و نمايندگيهاي خارج از كشور، مهندسي تاسيسات هسته اي، روابط عمومي، رياست و هسته گزينش است. اين دفاتر، براساس شرح وظايف مصوب خود، رياست سازمان را براي نيل به اهداف سازمان ياري مي نمايند .

دفتر مهندسي تاسيسات هسته اي





اهم وظايف اين دفتر، تهيه طرحهاي اجرايي بر اساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده نسبت به اطلاعات كسب شده از واحدهاي متقاضي، تهيه و تدوين بودجه مورد نياز طرحها، انتخاب مشاوران، بررسي و مطابقت طرحها با اطلاعات ارايه شده، انجام مراحل مختلف مناقصه و تعيين پيمانكار، تنظيم و انعقاد قرارداد با پيمانكاران، بررسي صورت وضعيت هاي مشاوران و پيمانكاران، بررسي كليه مسايل حقوقي، فني و مالي در ارتباط با پروژه ها مي باشد .



دفتر امور بين الملل و نمايندگيهاي خارج از كشور

به طور كلي وظايف اين دفتر عبارتند از :



- تنظيم سياستها و برنامه هاي مربوط به روابط و همكاريهاي بين المللي با ساير سازمانهاي مشابه خارجي و ارتباط با وزارت امورخارجه براي تسهيل آن .

- نظارت و پيگيري بر حسن انجام وظايف دفاتر نمايندگي خارج از كشور .

- تهيه و تنظيم قراردادهاي منعقده ميان سازمان با شركتها و سازمانهاي خارجي .

- جمع آوري و بررسي معاهدات بين المللي هسته اي و ارزيابي زمينه هاي لازم براي پيوستن جمهوري اسلامي ايران به آنها .

- اعزام مديران و كارشناسان سازمان به خارج از كشور (در قالب قراردادها، شركت در دوره هاي آموزشي، بازديدها و...) به منظور دستيابي به آخرين اطلاعات روز .

دفتر روابط عمومي





وظايف اين دفتر توسط واحدهاي زير مجموعه آن شامل: ارتباطات، انتشارات و تشريفات انجام مي پذيرد كه اهم وظايف آن اجمالا به شرح زير است :

- ايجاد ارتباط كارشناسانه و مستمر باارگانها و نهادها و آحاد ملت به منظور آشنايي هرچه بيشتر آنان با فعاليتهاي سازمان از طريق رسانه هاي جمعي، برگزاري نمايشگاهها و انجام بازديدها و ...

- كشف و شناخت آن دسته از اقدامات سازمان كه در جهت منافع همگان است و تبليغ اين اقدامات .

- بررسي مسايل و مشكلات سازمان و ارايه همكاريهاي عملي براي اطلاع مديريت سازمان .

- انجام كليه امور چاپ و انتشارات سازمان .

- برگزاري مراسم در مناسبتهاي مختلف، به منظور تعظيم شعائر انقلاب اسلامي .

- برگزاري جلسات پرسش و پاسخ ميان مديران سازمان و كاركنان به منظور افزايش اعتماد و ايجاد همبستگي سازمان .

- انتشار نشريه علمي و داخلي براي شناساندن هرچه بيشتر موقعيت سازمان به مخاطبان .