متخصصان ايراني توانا در عرصه هاي دانش هسته اي

معاونت برنامه ريزي، آموزش و امور مجلس
در سال 1378 در راستاي پشتيباني فعاليتهاي سازمان و به منظور استقرار و تداوم نظام برنامه ريزي، تجهيز نيروي انساني و اجراي برنامه هاي آموزشي مورد نياز، (پشتيباني علمي از گروههاي تحقيقاتي، توسعه شبكه هاي اطلاع رساني و همچنين انجام امور حقوقي و دعاوي مربوط به سازمان در مراجع حقوقي و داخلي و بين المللي، با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور) معاونت برنامه ريزي، آموزش و امور مجلس سازمان ايجاد گرديد.
به طور كلي وظايف اين معاونت در قالب سه دفتر و يك مركز سازماندهي انجام مي شود.
مركز اطلاع رساني و داده پردازي
وظايف اين مركز در دو بخش جداگانه اطلاع رساني و داده پردازي انجام مي گيرد.
بخش اطلاع رساني
اين بخش با هدف پشتيباني از گروههاي تحقيقاتي سازمان از نظر ارائه خدمات اطلاع رساني و تجهيز پژوهشگران سازمان به آخرين داده هاي علمي و فني موجود در سطح جهان انجام وظيفه مي نمايد، در طول سالهاي قبل غناي مجموعه مدارك كتابخانه هاي زير مجموعه بخش، در تهران، اصفهان، بوشهر و كرج براساس نياز تخصصي جامعه استفاده كننده آنها و هماهنگ با پيشرفت فعاليتهاي تحقيقاتي سازمان گسترش يافته است.
امكانات اطلاع رساني
دامنه موضوعي مجموعه كتابخانه هاي بخش اطلاع رساني شامل مداركي در زمينه هاي موضوعي انرژي اتمي به طور كلي و تكنولوژي هسته اي به طور تخصصي مي باشد. اين مدارك به طور مستمر باهمكاري و همفكري محققين و كارشناسان صاحب نظر سازمان ازميان جديدترين آثار منتشر شده در سطح داخلي و جهاني انتخاب و گردآوري مي شود.
برنامه هاي اطلاع رساني
از طرحهاي عمده مي توان به زمينه سازي و اقدام در جهت ايجاد مركز ملي ومنطقه اي اطلاع رساني علوم و فنون هسته اي و نصب پايگاههاي اطلاعاتي كتابخانه بر روي سيستم WEB اشاره نمود.
بخش داده پردازي
اين بخش در راستاي وظيفه داده پردازي با ايجاد سيستم هاي اطلاعاتي مكانيزه به صورت گسترده و پيوسته و راه اندازي كامل سيستم اينترنت صوتي و تصويري، فراهم سازي بستر استفاده از خدمات نوين اطلاع رساني را در سازمان بعهده دارد.
در شرايط فعلي امكانات بخش داده پردازي عبارت است از:
- امكان ارائه خدمات اينترنت به كارشناسان و محققين سازمان
-امكان ارائه خدمات پست الكترونيك به كليه كاركنان
-بانك نرم افزار مركزي سازمان
-كلاسهاي آموزش كامپيوتر
-سايت مركز كامپيوتري براي استفاده كاربران
دفتر آموزش و تجهيز نيروي انساني
يكي از جنبه هاي پويايي هر موسسه اي بخصوص موسسات تحقيقاتي به روز نگهداشتن اطلاعات تخصصي كاركنان آن موسسه مي باشد. با توجه به گستردگي علوم و تكنولوژي هسته اي و كاربردهاي وسيع روزمره آن در تحقيقات، صنايع و پزشكي، فراهم آوردن امكانات لازم جهت شركت كارشناسان و متخصصان سازمان در دوره هاي آموزشي، كارگاهها و سمينارهاي علمي داخلي و خارجي به منظور ارتقاء سطح علمي آنان يكي از وظايف دفتر آموزش است و وظيفه ديگر آن جذب نيروهاي متخصص و كارآمد براي تامين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي مختلف از جمله تامين نيروي متخصص كار آزموده براي دوران بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر است.
دفتر برنامه ريزي و مطالعات فني و اقتصادي
وظيفه تهيه و تنظيم برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت بخش انرژي اتمي و توجيه ودفاع از برنامه ها و طرحهاي اجرايي سازمان در مراجع مسئول كشور به عهده اين دفتر مي باشد.
معاونت اداري و مالي
معاونت اداري و مالي در چارچوب تشكيلات مصوب داراي دو دفتر مستقل و سه اداره كل مي باشد و در محدوده شرح وظايف، مسئوليت سياست گذاري، نظارت، پشتيباني و ارائه خدمات را تحت نظارت رياست سازمان به عهده دارد.
ارائه خط مشي ها و روشهاي لازم در زمينه هاي تشكيلاتي، مالي، استخدامي و بودجه اعم از ريالي و ارزي، ارائه آئين نامه ها، دستور العمل ها و مقررات مورد نياز جهت تصويب به مراجع ذيصلاح و فراهم كردن تسهيلات لازم جهت تسريع در فعاليتهاي سازمان از وظايف اين معاونت مي باشد كه با عنايت به بعد اجرايي و نظارتي آن قادر مي گردد با شناسايي كاستي ها و نواقص در حوزه هاي گوناگون، ارائه پيشنهادات در جهت رفع آنها، ارزيابي و باز خورد اجراي قوانين و مقررات اعم از مصوبات مجلس و آئين نامه هاي داخلي و ساير قوانين در بهبود وضعيت سازمان و رشد منطقي آن بطور موثر ايفاي نقش نمايد.
برخي از وظايف معاون اداري و مالي به شرح ذيل است:
- تعيين خط مشي لازم در جهت اجراي سياستهاي اداري و مالي
-ارايه و بررسي اظهار نظرها و پيشنهادات مربوط به مقررات مورد نياز براي پيشبرد برنامه هاي مالي، اداري و استخدامي سازمان و نظارت بر اجراي صحيح آنها.
-نظارت بر اجراي كليه قوانين و مقررات استخدامي، مالي و اداري خاص و عام بر حسب ارتباط با وظايف و عمليات سازمان
-نظارت بر مصرف اعتبارات سازمان در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوط به كنترل هزينه هاي جاري مستمر و اعمال تمهيدات در راستاي سياستهاي بودجه اي، مالي و اداري دولت در جهت استفاده بهينه از امكانات و سياست صرف جويي و صلاح.
-نظارت بر حسن اجراي كليه وظايف مديريت هاي تحت سرپرستي كه اين مديريت ها عبارتند از:
دفتر تشكيلات و روشها، اداره كل تداركات و خدمات، اداره كل امور كاركنان، اداره كل امور مالي و دفتر بودجه.
پاره اي از وظايف اين مديريت ها عبارتند از:
- تنظيم چارت سازماني وتشكيلات سازمان در حوزه معاونت هاي مختلف جهت هرچه بيشتر كارآمد كردن سازمان و چارچوب اهداف مصوب.
- پشتيباني فني و اجرايي پروژه ها و بهره برداري و اداره تاسيسات سازمان و ارائه خدمات متنوع در سطح سازمان به كاركنان و طرحهاي مصوب با هدف رفاه كاركنان و پيشبرد مقاصد.
- شناسايي و استخدام و بكارگيري كاركنان با هماهنگي بخش هاي ديگر سازمان، فراهم نمودن امكانات رفاهي و اداري (كيفي و كمي) در راستاي افزايش بهره وري و جذب نيروي انساني كارشناس و مجرب.
- ارائه خدمات مالي و اقتصادي و كاركنان و بهينه سازي و چگونگي مصرف اعتبارات و تامين امكانات مورد نياز سازمان.
- تنظيم بودجه سالانه، پي گيري تصويب بودجه، اخذ اعتبارات و تخصيص هاي مصوب.
- اخذ تسهيلات ارزي از بانكها، ارائه خدمات ارزي به پروژه ها و طرحها، سفارش كالا بر اساس درخواست ها، ترخيص كالا و عمليات گمركي.
- ارائه خدمات لازم به پرسنل در زمينه ماموريت هاي داخل و خارج از كشور و فراهم نمودن مقدمات لازم.
معاونت نظارت و امور شركتها
با عنايت به اهميت فعاليتهاي سازمان انرژي اتمي ايران، هم در بعد پروژه هاي تحقيقاتي و اجرائي و هم در ساير امور ستادي و ضرورت امر نظارت و كنترل بر اين گونه امور، در اواخر سال 1378 مجموعه معاونت نظارت و امور شركتها در سازمان تصويب و ايجاد گرديد.
اين اقدام با هدف تمركز مراكز نظارتي موجود همچون دفتر بازرسي، دفتر حراست و ايجاد دفاتر نظارت و كنترل امور شركتها ساماندهي شده است.
حوزه رياست
مسئوليت اين حوزه مستقيما با رياست سازمان بوده و شامل دفاتر پنج گانه امور بين الملل و نمايندگيهاي خارج از كشور، مهندسي تاسيسات هسته اي، روابط عمومي، رياست و هسته گزينش است. اين دفاتر، براساس شرح وظايف مصوب خود، رياست سازمان را براي نيل به اهداف سازمان ياري مي نمايند.
دفتر مهندسي تاسيسات هسته اي
اهم وظايف اين دفتر، تهيه طرحهاي اجرايي بر اساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده نسبت به اطلاعات كسب شده از واحدهاي متقاضي، تهيه و تدوين بودجه مورد نياز طرحها، انتخاب مشاوران، بررسي و مطابقت طرحها با اطلاعات ارايه شده، انجام مراحل مختلف مناقصه و تعيين پيمانكار، تنظيم و انعقاد قرارداد با پيمانكاران، بررسي صورت وضعيت هاي مشاوران و پيمانكاران، بررسي كليه مسايل حقوقي، فني و مالي در ارتباط با پروژه ها مي باشد.
دفتر امور بين الملل و نمايندگيهاي خارج از كشور
به طور كلي وظايف اين دفتر عبارتند از:
- تنظيم سياستها و برنامه هاي مربوط به روابط و همكاريهاي بين المللي با ساير سازمانهاي مشابه خارجي و ارتباط با وزارت امورخارجه براي تسهيل آن.
- نظارت و پيگيري بر حسن انجام وظايف دفاتر نمايندگي خارج از كشور.
- تهيه و تنظيم قراردادهاي منعقده ميان سازمان با شركتها و سازمانهاي خارجي.
- جمع آوري و بررسي معاهدات بين المللي هسته اي و ارزيابي زمينه هاي لازم براي پيوستن جمهوري اسلامي ايران به آنها.
- اعزام مديران و كارشناسان سازمان به خارج از كشور (در قالب قراردادها، شركت در دوره هاي آموزشي، بازديدها و...) به منظور دستيابي به آخرين اطلاعات روز.
دفتر روابط عمومي
وظايف اين دفتر توسط واحدهاي زير مجموعه آن شامل: ارتباطات، انتشارات و تشريفات انجام مي پذيرد كه اهم وظايف آن اجمالا به شرح زير است:
- ايجاد ارتباط كارشناسانه و مستمر باارگانها و نهادها و آحاد ملت به منظور آشنايي هرچه بيشتر آنان با فعاليتهاي سازمان از طريق رسانه هاي جمعي، برگزاري نمايشگاهها و انجام بازديدها و...
- كشف و شناخت آن دسته از اقدامات سازمان كه در جهت منافع همگان است و تبليغ اين اقدامات.
- بررسي مسايل و مشكلات سازمان و ارايه همكاريهاي عملي براي اطلاع مديريت سازمان.
- انجام كليه امور چاپ و انتشارات سازمان.
- برگزاري مراسم در مناسبتهاي مختلف، به منظور تعظيم شعائر انقلاب اسلامي.
- برگزاري جلسات پرسش و پاسخ ميان مديران سازمان و كاركنان به منظور افزايش اعتماد و ايجاد همبستگي سازمان.
- انتشار نشريه علمي و داخلي براي شناساندن هرچه بيشتر موقعيت سازمان به مخاطبان.
ترتيب بازديد عالمان، دانشمندان، دانش پژوهان و دانشجويان از بخشهاي مختلف علمي و پژوهشي سازمان كه با توجه به اين امر سالانه هزاران تن از دانش پژوهان و دانشجويان از مراكز مختلف سازمان بازديد علمي به عمل مي آورند.
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