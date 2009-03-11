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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۵۱

همایش "جایگاه نیایش برای وحدت در ادیان مختلف" برگزار می‌شود

به مناسبت فرا رسیدن میلاد پیامبر(ص) و هفته وحدت همایش "جایگاه و نقش نیایش برای وحدت در ادیان مختلف"، 24 اسفند ماه از سوی خانه فرهنگ ایران در بمبئی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش حجت‌الاسلام احمد علی عابدی رئیس حوزه علمیه نجفی هاوس، بانته ایوپال(بودیسم)، پدر گیلبارت دیلی‌ما (مسیحی)، پاندیت پونیت چاتور ویدی(هندو)، ایلا دیدی(جین)، گیانی وینود سینگ (سیک)، رویین تن پیر (زرتشتی) در خصوص نقش و جایگاه نیایش و عبادت پروردگار واحد برای وحدت در ادیان مختلف، سخنرانی خواهند کرد.

در پایان همایش گروه موسیقی عرفانی(نوا) در مدح پیامبر برنامه اجرا خواهد کرد.

به همین مناسبت از سوی خانه فرهنگ ایران و همکاری انجمن دوستی ایران وهند ، همایش یکروزه سیرت النبی(ص)  در اورنگ‌آباد برگزار می شود.

کد مطلب 848251

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