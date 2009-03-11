نوروز امسال پانصد نیروی اورژانس گیلان در آماده باش هستند

به گزارش خبرنگارمهر در رشت، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان گیلان عصر چهارشنبه درنشست طرح امداد نوروزی استان افزود: گروه های شرکت کننده در این طرح شامل پزشک، کارشناس فوریتهای پزشکی و پرستار خدمات اولیه درمانی هستند.

وی متذکرشد: طرح امداد نوروزی از 25 اسفند به مدت 20 روز در 72 پایگاه ثابت و سیار در مسیرهای پر تردد و پر ترافیک اجرای می شود.

محمدی ادامه داد: شمار تلفن 115 مرکز فوریتهای استان به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به نیاز همشهریان و مسافران است.

مدیرعامل هلال احمر گیلان نیز در این نشست گفت: بیش از دو هزار و 780 نفر امدادگر هلال احمر استان گیلان در ایام نوروز به صورت شبانه روزی به مسافران نوروزی و همشهریان امداد رسانی می کنند.

وی افزود: این طرح در 19 پایگاه امداد و نجات جاده ای استان با مشارکت دو هزار و 780 پزشک، امدادگر و راننده با تجهیزات کامل امداد و نجات از قبیل آمبولانس و ستهای هیدرولیکی اجرامی شود.

وی متذکرشد: سال گذشته یک هزار و 798 نفز ار مصدومان در جاده ها توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل و 150 نفر از حادثه دیدگان نیز از خدمات سرپایی امداد و کمکهای اولیه هلال احمر بهره مند شدند.

محمدی در ادامه ایجاد آرامش، امنیت روانی، اطمینان خاطر برای همشهریان و مسافران نوروزی را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وی همچنین از اجرای طرح راهنمایان نوروزی جوانان هلال احمر گیلان خبر داد و افزود: این طرح برای نهمین سال متوالی از28 اسفند ماه به مدت 16 روز در سراسر شهرستانهای گیلان اجرا می شود.

محمدی اظهارکرد: با اجرای این طرح سیصد نفر از اعضای جوانان هلال احمر درایام نوروز با استقرار در17 پایگاه در مسیرهای ورودی یا خروجی شهرها مسافران نوروزی را راهنمایی و به توزیع بروشور و نقشه شهر در بین مسافران می پردازند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان احترام به مسافران و راهنمایی و آشنایی آنان با جاذبه های گردشگری استان را مهمترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.