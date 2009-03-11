AFC مصاحبه پیش از بازی را ممنوع کرد/ آتش بازی 500 هوادار بیرون از ورزشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز دیدار دو تیم سپاهان اصفهان و الشباب امارات بازیکنان اصفهانی با گرم‌کن یکدست وارد زمین شدند تا خود را برای آغاز مسابقه آماده کنند. درحالیکه بازیکنان الشباب لباس های رنگارنگی بر تن داشتند.

* ناظر AFC پیش از آغاز دیدار به اعضای کادر فنی و بازیکنان دو تیم تذکر داد تا برای گرم کردن تنها به محوطه خاص خود وارد شوند. ضمن اینکه وی پیش به دوربین های تلویزیونی و خبرنگاران تذکر داد که پیش از بازی برای مصاحبه نزدیک مربیان و بازیکنان نشوند.

* برخلاف انتظار کمی از دیدار دو تیم سپاهان اصفهان و الشباب امارات شده بود. ورزشگاه فولاد شهر اصفهان در شرایط عادی پذیرای حداقل 10 هزار تماشاگر است. در حالیکه این ورزشگاه امروز اکثر سکوهای خود را خالی دید.

* تماشاگر سپاهان اصفهان امروز نیز حربه استفاده از بلندگو را به کار گرفتند و با شعارهای مختلف تیم خود را تشویق کردند.

* کاپیتانی هادی عقیلی در دیدارامروز اعترض بسیاری را به همراه داشت. برخی از خبرنگاران معتقد بودند جلال اکبری به دلیل سابقه و تجربه استحقاق دراختیار گرفتن بازوبند کاپیتانی را داشت.

* مهدی تاج به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال در جایگاه ویژه دیدار دو تیم سپاهان و الشباب را تماشا کرد.

* جایگاه ویژه به صورت عالی آماده برگزاری شایسته بازی امروز شد. ضمن اینکه حدود 60 صندلی برای خبرنگاران و 110 صندلی هم در جایگاه VIP تعبیه شده بود.

* پیش از آغاز بازی حدود 500 تماشاگر به دلایل نامشخص از ورود به ورزشگاه بازماندند.

* تماشاگر بیرون ورزشگاه به دلیل درست کردن آتش باعث ایجاد دود غلیظی در قسمت شمالی این ورزشگاه شدند که به شدت باعث اذیت تماشاگران دیگر شد. اگرچه ماموران نیروی انتظامی خیلی سریع برای خاموش کردن این آتش اقدام کردند اما دود ناشی از آن تا 10 دقیقه بعد در قسمت شمالی ورزشگاه دیده می شد.

* دو تابلوی تعبیه شده در کنار محوطه کرنر که معرف سایت باشگاه ذوب آهن بود درابتدای بازی توسط پارچه پوشیده شده بود. حتی پس از آنکه وزش باد منجر به افتادن این پارچه‌ها و مشخص شدن تابلوها شد بازهم سپاهانی‌ها برای پوشاندن تابلو اقدام کردند.

* درغیاب سعید آذری مدیر عامل باشگاه ذوب آهن اصفهان که به ایتالیا سفر کرده است دیگر نمایندگان این باشگاه در ورزشگاه فولاد شهر حضور پیدا کردند.

* درجایگاهی مخصوص تماشاگران تیم الشباب تنها 4 نفر نشسته بودند.

* داور بازی با دو دقیقه تاخیر نیمه دوم را آغاز کرد. وی به دلایل نامعلوم مشغول تذکر دادن به نیمکت سپاهان بود.

* برای شروع نیمه دوم مربی تیم الشباب فقط یک بازیکن را برای گرم کردن به پشت دروازه فرستاده بود. در حالی که بنا به تصمیم فرهاد کاظمی تمام بازیکنان سپاهان در پشت دروازه خودی مشغول گرم کردن بودند.