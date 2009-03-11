ستاد تسهیلات نوروزی ساوجبلاغ آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد میر بزرگی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری ساوجبلاغ اظهار داشت: جمعیت ذکر شده با پیش بینی تدارک امنیت، ترافیک، ستاد حوادث و برخی دستگاههای خدمات رسان هر کدام وظایف خود را انجام می دهند و گروههای گشت در بخش ورودی شهرستان حضورخواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: مکانهایی مانند جایگاههای سوخت، تالارها، دوایر دولتی و راهنمایی رانندگی جهت تامین امنیت گردشگران باید در ایام نوروز فعال باشند.

وی افزود: هنگام تعطیلات نوروز فرماندار، معاونان، اعضا و کارگروه تسهیلات نوروزی به تعطیلات نورزوی نمی روند تا به گردشگران تسهیلات و امکانات بدهند.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار نیز در این جلسه بیان کرد: ادرات و سازمانها با رویکرد خدمات رسانی درسال نو شروع به کار نموده و تحرک و پویایی موجود را ادامه دهند.

علی اکبرزارعی نژاد عنوان کرد: ساوجبلاغ دارای طبیعت بکر و بقاع متبرکه بسیار و روستاهای تاریخی است و شهروندان مهماند وستی دارد.

وی یادآور شد: علاوه بر جاذبه های گردشگری، عبور جاده ترانزیتی و اتوبان از دیگر قابلیتها و توانمندیهای دیگر ساوجبلاغ است.

زارعی نژاد افزود: اصلی ترین هدف ما شناساندن ساوجبلاغ به عنوان قطب گردشگری استان تهران به مسافران عبوری و گردشگران است و با همین هدف اقدام به پخش برشور و اطلاعات مکانهای دیدنی و تاریخی ساوجبلاغ می شود.

وی ادامه داد: ستاد تسهیلات متشکل از روسای ادارات بهداشت و درمان، میراث فرهنگی، راهنمایی رانندگی، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی برای معرفی ساوجبلاغ با تمام قوا فعالیت می کنند.

وی ابراز داشت: هلال احمر نیز چادر هایی پیش بینی کرده است و شهرداریها هم نقاطی را برای استقرار این چادرها و برای رفاه مسافران در بوستانها در نظر گرفته اندو

به گفته وی در ایام نوروز ادارات و مدارس هم فضای خود را در اختیار ستاد تسهیلات قرار می دهند و سازمان حمل و نقل و ترافیک در تمام خطوط کشیک روزانه و شبانه دارد.