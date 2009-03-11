اهدای جوایز دهمین اجلاس سران کشورهای عضو اکو به 9 نفر

به گزارش خبرنگار مهر ، دراین مراسم که با حضور سران کشورهای عضو اکو عصر امروز در مجموعه سعدآباد برگزار شد، 9 نفر از اعضای این اجلاس به دلیل فعالیت های خوب و گسترده خود در زمینه علوم اقتصادی، تاریخ، فرهنگ و ادب ، علوم تکنولوژی، آموزش و پرورش، کشاورزی و محیط زیست دریافت کردند.

این 9 نفر از بین 50 نامزدی که از بین کشورهای عضو معرفی شده بودند انتخاب شدند.

دراین مراسم دکتر کمال از پاکستان در زمینه علوم اقتصادی جایزه خود را از حامد کرزای دریافت کرد.تلبیک نظر اف در زمینه علوم اقتصادی از پاکستان جایزه خود را از الهام علی اف گرفت. خانم آگوسیو توآ از قزاقستان در زمنیه تاریخ ، فرهنگو ادب و امامعلی رحمان جایزه خود را دریافت کرد.

همچنین آکیل بیک از قرقیزستان در زمینه تاریخ، فرهنگ و ادب جایزه خود را از عبدالله دریافت کرد.غلام جلانی از افغانستان جایزه خود را بردی محمداف دریافت کرد.عباس اف از آذربایجان در زمنیه علوم و تکنولوژی جایزه خود را از معاون اول نخست وزیر قرقیزستان دریافت کرد.

درهمین مراسم مجتبی خیام نکویی از ایران در زمینه کشاورزی ازصابراف رئیس مجلس سنای ازبکستان جایزه خود را دریافت کرد.اسماعیل از کشور ترکیه جایزه خود را زرداری رئیس جمهور پاکستان دریافت کرد.مارسا آرش ممداف از ترکمنستان در زمینه علوم و تکنولوژی انتخاب شده بود و جایزه خود را از ماسیموف دریافت کرد.

پس از مراسم اهدای جوایز سران کشورهای عضو اکو عکس یادگاری گرفتند.