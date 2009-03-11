دو تن انواع مواد مخدر در شهریار کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، سردار علیرضا اکبرشاهی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان شهریار اظهار داشت: در راستای کشف دو تن انواع مواد مخدر 17 باند در سطح شهرستان شهریار شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در بخش تصادفات درون شهری و ترافیک طی انجام اقدامات فنی، تجزیه، تحلیل و همکاری سایر ادارات مشکلات بخش ترافیک در شهرستان بررسی و اقدامات لازم انجام شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این راستا تصادفات درون شهری در شهرستان شهریار 23 درصد کاهش یافت.

اکبرشاهی با اشاره به کشفیات سوخت قاچاق در شهرستان شهریار بیان داشت: طی 11 ماه گذشته بیش از یک میلیون لیتر انواع سوخت قاچاق در شهرستان شهریار کشف شد که این آمار حدود 50 درصد کشفیات در استان تهران است.

فرمانده انتظامی استان تهران عنوان کرد: طی این مدت حدود 66 هزار تماس با مرکز فوریتهای پلیسی 110 شهرستان شهریار گرفته شد که در اکثر این تماسها شهروندان از عملکرد پلیس راضی بودند.

وی ادامه داد: چون شهرستان شهریار دارای محورهای مواصلاتی و جاده های فرعی و اصلی زیادی است، سرقت به عنف در این شهرستان تاحدی کنترل شد و اقدامات پلیس در این زمینه نتیجه خوبی داشت.

این مسئول متذکر شد: در ایام پایانی سال با تلاش بیشتر ماموران نیروی انتظامی با سارقان و افراد خلافکار و بازی با مواد محترقه برخورد قاطع می شود.

اکبرشاهی افزود: طی تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال تمامی خیابانها توسط فرماندهی انتظامی شهرستان مربوطه کنترل می شوند و با افراد برخورد جدی و قاطع خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان تهران خاطرنشان کرد: در راستای آموزش به دانش آموزان و جوانان در مورد عواقب چهارشنبه آخر سال، خانواده ها و شهروندان در شهرستان شهریار سه هزار لوح فشرده آموزشی میان آنها توزیع شده است.

وی گفت: همچنین 130 هزار ترقه غیرمجاز و مواد محترقه در شهرستان شهریار کشف و ضبط شد.