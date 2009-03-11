دعوت انجمن خوشنویسان برای تشکیل شورای ارزشیابی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که قرار است در محل انجمن خوشنویسان ایران برگزار شود از 12 نفر از استادانی که قبلا در شورای ارزشیابی نبوده اند دعوت شده تا درباره تشکیل شورای ارزشیابی جدید به بحث و تبادل نظر بپردازند.
دعوت مدیریت اجرایی انجمن در حالی صورت میگیرد که عملکرد قبلی این انجمن در سیاستگذاریهای جانبدارانه و سپردن تشکیلات به یک گروه خاص عملا با شکست مواجه شده و پیشبینی میشود با تشکیل این شورا نیز گرهی از مشکلات انجمن باز نشود.
طبق اساسنامه، تنها مجمع عمومی انجمن خوشنویسان که با گرد آمدن اعضای این انجمن از سراسر ایران تشکیل میشود میتواند نسبت به تغییرات احتمالی، اصلاح اساسنامه یا تشکیل شورای جدید تصمیمگیری کند.
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