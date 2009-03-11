برتری پرگل نساجی مقابل سپاهان نوین

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز با رویارویی دو تیم نساجی مازندران و سپاهان نوین در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر پیگیری شد.

این بازی جذاب و پربرخورد در پایان به برتری 3 بریک تیم نساجی انجامید تا این تیم 14 امتیازی شده و فاصله خود از تیم شهرداری زنجان، قعرنشین جدول رده بندی گروه "الف" مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور را به چهار امتیاز برساند.

برای نساجی مازندران در این بازی رضوان گران (35)، اصغر رامشگر (70) و رسول ستارپور (82) گلزنی کردند و تک گل تیم سپاهان نوین توسط حسین حجازی پور در دقیقه 20 وارد دروازه تیم میزبان شد.

در ادامه هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در روزهای آتی هفت بازی طبق برنامه زیر برگزار می شود:

جمعه 23/12/87

* هما تهران - پتروشیمی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی هما(گروه الف)

* شهرداری تبریز - مهرکام پارس، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز(گروه الف)

* مس رفسنجان - شاهین پارس جنوبی، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای نوش آباد(گروه ب)

* شاهین اهواز - ماشین سازی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز(گروه ب)

یکشنبه 25/12/87

* آلومینیوم اراک - استیل آذین، ساعت 14:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک (گروه الف)

* شموشک نوشهر - اتکا گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای نوشهر(گروه ب)

* تراکتورسازی تبریز - دیهیم اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی (گروه ب)