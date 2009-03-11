احمدی نژاد: توسعه روابط اقتصادی و انرژی مهمترین دستاورد اجلاس اکو

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد که در نشست مطبوعاتی با همتایان خود در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی سخن می گفت با بیان این مطلب به فضای موجود در دهمین اجلاس سران کشورهای عضو اکو اشاره کرد و گفت: اجلاس دهم با حضور سازنده و بسیار موثر اعضا برگزار شد و فضای اجلاس برادرانه و بسیار صمیمی بود به طوری که همه آمده بودند تا دست به دست هم دهند و از تمامی ظرفیتها برای کار و تلاش و سازندگی استفاده کنند.

وی با اشاره به بحران جاری اقتصادی جهان گفت: در این اجلاس تمامی رؤسا با برنامه و اندیشه های متعالی و با پیشنهادات بسیار راهگشا و سازنده در این اجلاس شرکت کرده اند. تحلیلها و دیدگاههای اعضا دقیقترین و کاملترین تحلیلها بود و راه حلهای عالی ای را ارائه کردند، راه حلهای کارشناسی ای که منطبق با توانمندیهای سازمان بود. همه متحد بر نقش سازمان اکو برای مقابله با چالشهای اقتصادی موجود و کنترل آسیبهای ناشی از بحران متفق القول بودند و برای اینکه روابط کشورها برادرانه، عادلانه و بر اساس منافع مشترک باشد تاکید داشتند.

رئیس دهمین اجلاس سران کشورهای عضو اکو ادامه داد: در این اجلاس علاوه بر کار بسیار فشرده شورای وزیران، شورای کارشناسی نتایج خوبی را در اختیار سران قرار داد که هر یک از نمایندگیها پیشنهادات بسیار خوبی را ارائه کردند.

دکتر محمود احمدی نژاد از دبیرخانه اکو خواست تا پیشنهادات را به طور جدی مورد بررسی و اجرا قرار دهد.

رئیس دهمین اجلاس سران کشورهای عضو اکو همچنین با اشاره به بیانیه پایانی این اجلاس گفت: بیانیه پایانی اجلاس بسیار قوی و شامل ابعاد مختلف همکاریهای درون سازمانی اکو و در جهت عبور از بحران فعلی و در راستای شکوفایی اقتصادی در کشورهای عضو است. همه اعضا بر اهمیت و صلح و برادری به عنوان مقدمه و لازمه پیشرفت ملتها و همکاری اقتصادی تاکید کردند و همه برای یک تلاش جمعی در فضای دوستی، برادری و برای حل مشکلات متفق القول بودند.

احمدی نژاد ادامه داد: فضای امروز اجلاس ما فضایی از محبت و مهرورزی بود به گونه ای که می توان با افتخار اعلام کرد که اکو نهاد دوستی و همکاری و برادری است.

وی همچنین با اشاره به حضور میهمانان ویژه این اجلاس گفت: در این اجلاس میهمانی همچون رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس جمهور عراق، امیر قطر و معاون رئیس جمهور سوریه حضور داشتند که آنها نیز متفق القول بر تاثیرگذاری این اجلاس بر حل بحران موجود اقتصادی جهان تاکید کردند.

رئیس جمهور کشورمان گفت: اگر بخواهیم در یک جمله فضای نتایج اکو را برای شما بگویم باید توجه شما را به اجلاس متعددی که برای مواجه با بحران اقتصادی در جهان تشکیل شده جلب کنم. وقتی به فضای اجلاس تشکیل شده برای مقابله با بحران توجه می کنیم می بینیم افراد حاضر نسبت به تاثیرگذاری نتایج آن اجلاس امیدی ندارند اما در این اجلاس همه اعضا با امید فراوان آمده بودند و راسخ و مصمم به دنبال مصوبات و اجرای توافقات بودند. همه معتقد بودند که اکو و اعضای آن می توانند با ظرفیتهای بالا بحرانها را پشت سر بگذارند.

رئیس دهمین اجلاس سران کشورهای عضو اکو در پایان سخنان خود گفت: امروز نهال اکو به درختی تنومند تبدیل شده است که ریشه های آن در عمق دل اعضای آن جای دارد. روابط اعضا، روابطی برادرانه است و خوشبختانه شاخ و برگ آن پی درپی و در خدمت بشریت و تعالی و شکوفایی ملتها قرار گرفته است.

پس از سخنرانی دکتر احمدی نژاد و همچنین قرائت بیانیه اجلاس دهمین اجلاس سران کشورهای عضو اکو که در تهران برگزار شده بود به کار خود پایان داد.