مسعود مرادی دیدار ایران و کنیا را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال دیدار تیم های ملی ایران و کنیا به قضاوت مسعود مرادی برگزار خواهد شد. ضمن اینکه وی را در کار قضاوت این دیدار مرتضی کریمی و داود رفعتی همراهی خواهند کرد. سعید مظفری زاده نیز به عنوان داور چهارم این دیدار انتخاب شده است.

مسعود مرادی پس از قضاوت این دیدار بامداد یکشنبه راهی استرالیا خواهد شد تا دیدار تیم های نیوکاسل استرالیا و هیوندای کره جنوبی در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت کند. مرادی هفته گذشته نیز در استرالیا دیدار تیم ملی فوتبال این کشور و کویت را قضاوت کرد. این برای نخستین بار بود که یک تیم داوری در منطقه اقیانوسیه به قضاوت پرداخت.

دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و کنیا ساعت 45/17 دقیقه روز شنبه 24 اسفند ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. از سوی فدراسیون فوتبال تماشای دیدارتیم های ملی ایران و کنیا رایگان اعلام شده است.