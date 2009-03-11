مراکز کار دانش و فنی حرفه ای شهریار نیازمند توجه جدی است

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در اولین نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار باید در بخشهای آموزش عالی، مراکز و مدارس فنی و حرفه ای و کار دانش، شهرکهای صنعتی و بخش بهداشت و درمان ارتقا یابد.

وی افزود: امکانات و خدماتی که هم اکنون در شهرستان ارائه می شود پاسخگوی این جمعیت با نرخ رشد هفت درصد نیست بلکه این امکانات تنها جوابگوی نیاز 300 هزار نفر است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با همکاری، هماهنگی و تعامل دستگاه های اجرایی و مسئولان امر می توان خروجی مفیدی از جلسات و اقدامات در شهرستان داشت.

خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رسانه ها و خبرنگاران در جامعه بیان داشت: اخبار و اطلاعات برای افراد در جامعه کنونی از نان شب واجب تر است و هر روز که می گذرد، شاهد هستیم که مردم تمایل بیشتری برای دریافت اخبار و اطلاعات کشور و جهان دارند که در این میان نقش خبرنگاران سهم به سزایی دارد.

امام جمعه شهرستان شهریار عنوان کرد: نوع نگاه خبرنگاران تعیین کننده بسیاری از هنجارها و ناهنجاریها در شهرستان و کشور است به نحوی که این قشر با قلم خود می توانند تمام ناهنجاریهای موجود در جامعه را خنثی و یا بالعکس به آنها دامن زنند.

وی یادآور شد: خوشبختانه در شهرستان شهریار تعامل و عملکرد خبرنگاران و اصحاب رسانه مطلوب بوده و این قشر در نهادینه کردن بسیاری از فرهنگها در جامعه نقش موثری را ایفا کردند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز فعالیت احزاب و گروه ها ادامه داد: هرگونه تخریب کاندیدها توسط یکدیگر شرعی حرام است و تمامی کاندیداها باید در محیطی امن به رقابت سالم بپرداند.

خاتمی متذکر شد: کاندیداها برای جلب رضایت مردم باید 50 درصد کابینه خود را اعلام کنند تا مردم بهتر بتوانند فرد امین را انتخاب کنند.

امام جمعه شهرستان شهریار تصریح کرد: بعضی از شعارهایی که کاندیداها اعلام می کنند، عملی نیست، آنها باید بدانند که مردم از رئیس جمهور عمل می خواهند نه شعار و حرف.

وی افزود: با اعمال مدیریت صحیح و مطلوب در شهرستانها و استانها باید انتخابات سالم و به دور از حاشیه و ایجاد دغدغه برای مردم برگزار شود.

این مسئول بیان داشت: انتخابات در ایران بازتاب بین المللی دارد، مردم باید با حضور گسترده و چشمگیر در انتخابات آیند ریاست جمهوری تمامی توطئه های دشمنان را خنثی کنند.