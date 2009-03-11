سپاهان از سد الشباب امارات گذشت/ صدرنشینی در روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت 15:30 امروز دو تیم سپاهان ایران و الشباب امارات در چارچوب دیداری از گروه D مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه فولاد شهر به مصاف هم رفتند که تقابل این دو تیم در پایان به برتری 2 برصفر نماینده کشورمان انجامید.

در این بازی برای تیم سپاهان مهدی جعفرپور (2) و آرماندو دسا (3+90) گلزنی کردند تا این تیم با 3 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم بنیادکار ازبکستان صدرنشین جدول رده بندی گروه D مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا شود.

تیم بنیادکار (کوروچی ) ازبکستان که رقیب اصلی سپاهان برای صعود از گروه D مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست، در دیگر دیدار امروز این گروه با نتیجه 2 بریک از سد میهمان خود الاتفاق عربستان گذشت.

قضاوت دیدار سپاهان ایران - الشباب امارات بر عهده مالک عبدالبشیر از سنگاپور بود. او در این بازی به جلال اکبری و عمادرضا از تیم سپاهان و راشد سالم از تیم الشباب کارت زرد نشان داد.