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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۳۴

لیگ قهرمانان آسیا/

سپاهان از سد الشباب امارات گذشت/ صدرنشینی در روز نخست

سپاهان از سد الشباب امارات گذشت/ صدرنشینی در روز نخست

تیم فوتبال سپاهان اصفهان نخستین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا را با برتری مقابل الشباب امارات پشت سرگذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت 15:30 امروز دو تیم سپاهان ایران و الشباب امارات در چارچوب دیداری از گروه D مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه فولاد شهر به مصاف هم رفتند که تقابل این دو تیم در پایان به برتری 2 برصفر نماینده کشورمان انجامید.

در این بازی برای تیم سپاهان مهدی جعفرپور (2) و آرماندو دسا (3+90) گلزنی کردند تا این تیم با 3 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم بنیادکار ازبکستان صدرنشین جدول رده بندی گروه D مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا شود.

تیم بنیادکار (کوروچی ) ازبکستان که رقیب اصلی سپاهان برای صعود از گروه D  مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست، در دیگر دیدار امروز این گروه با نتیجه 2 بریک از سد میهمان خود الاتفاق عربستان گذشت.

قضاوت دیدار سپاهان ایران - الشباب امارات بر عهده مالک عبدالبشیر از سنگاپور بود. او در این بازی به جلال اکبری و عمادرضا از تیم سپاهان و راشد سالم از تیم الشباب کارت زرد نشان داد.

کد مطلب 848265

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