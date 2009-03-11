"مشروعیت سیاسی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل اول تحقیق مذکور به "موضوع رویکرد مشروعیت سیاسی متعالی" می پردازد که "مبحث مشروعیت سیاسی متعالی"،"مشروعیت سیاسی جمهوریت اسلامی"، "مراتب راهبردی مشروعیت سیاسی اسلامی"، "رهیافت امامت مشروعیت سیاسی" و "راهیافت ولایت فقیه مشروعیت سیاسی" از جمله مبحثهای مطرح شده در این فصل است.

فصل دوم پژوهش تحت عنوان "راهبرد مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران" به" سیر و ساختار مشروعیت سیاسی"، "مبانی مشروعیت سیاسی اسلامی"و "مشروعیت سیاسی اسلامی ولایت فقیه و جمهوری اسلامی" می‌پردازد.

"دیرینه مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی در مصاحبه امام خمینی(ره)"، "پیشینه و پشتوانه منشا نظری و مبدا عملی جمهوریت و مشروعیت سیاسی"، "دیرینه شناسی و تبار شناسی مردم سالاری و مشروعیت سیاسی آن"، "نفی و نامشروعیت سیاسی دموکراسی منحط و افراطی در نگاه ایرانی- اسلامی"،"مشروعیت سیاسی فاضله" و "رهیافت خلافت سنی- خارجی مشروعیت سیاسی رویکرد اسلامی" نیز ضمیمه‌های این کتاب هستند.

