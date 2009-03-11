همکاری های گمرکی ایران و چین گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرگ ایران، محمد حسین باغ عنایت مدیر کل بین الملل گمرک ایران با اشاره به جایگاه چین در مناسبات تجاری ایران خواستار رفع موارد اختلافی میان تجار دو کشور در چارچوب موافقتنامه گمرکی شد.

وی همچنین از حضور وزیر گمرک چین در ایران و ملاقات روسای گمرکات دو کشور استقبال کرد و در ادامه پیشنهاداتی به منظور برگزاری دوره های آموزشی مشترک ارائه داد.

باغ عنایت افزود: با توجه به حجم تجارت ایران و چین انتظاراتی میان تجار دو طرف است و می توان با ارائه برخی از خدمات گمرکی به تجار و بازرگانان هزینه ها را کاهش داد و به نوعی ارزش افزوده کار را بالا برد.

"شان لین یوان" دبیر اول بخش بازرگانی و اقتصادی سفارت چین در تهران نیز با اشاره به جایگاه ایران و چین گسترش همکاری های گمرکی میان دو کشور را لازم و ضروری خواند.

وی افزود: روابط چین و ایران در زمینه بازرگانی روز به روز در حال افزایش است و در این شرایط ما نیازمند گسترش همکاری های گمرکی با تهران هستیم.

"شان لین یوان" خواهان برگزاری دوره های آموزشی مشترک در زمینه فرش، زعفران، مواد مخدر و قرص های روان گردان شد.