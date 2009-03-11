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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۲۱:۲۳

آموزش و پرورش رتبه دوم مستند سازی املاک کشور را کسب کرد

آموزش و پرورش رتبه دوم مستند سازی املاک کشور را کسب کرد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش با 30 هزار ملک مستند سازی شده رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فریدون واسعی عصر چهارشنبه در همایش کارگروه حقوقی مشاوران 11 استان کشور در هتل آسمان کرمان اظهار داشت: بحث مستند سازی املاک در وزارت آموزش و پرورش با جدیت در حال انجام است.

واسعی در مورد بحث حمایت قضایی از فرهنگیان نیز گفت: در سال گذشته به 25 هزار پرونده، خدمات مشاوره ای و حمایت قضایی ارائه شده است ضمن اینکه کارگروه مشاوره حقوقی مشکلات مراجعان را  بررسی کرده است.

مدیر کل حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر لزوم توجه جدی به حمایت قضایی گفت: با اجرای این طرح افراد با حقوق قانونی خود آشنا می شوند که به این منظور باید اطلاع رسانی دقیق و برنامه ریزی شده نیز انجام شود.

وی همچنین از آغاز فعالیت مرکز مشاوره حقوقی و قضایی فرهنگیان در کرمان خبر داد.

کد مطلب 848269

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