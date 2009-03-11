موسسه مالی و اعتباری سینا به بانک تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از موسسه مالی و اعتباری سینا، این موسسه که قدیمی ترین موسسه مالی و اعتباری در کشور است، به دنبال تامین شرایط مورد نظر بانک مرکزی موفق به اخذ مجوز بانک شد.

موسسه مالی و اعتباری سینا از این پس با نام بانک سینا به فعالیتهای خود ادامه داده و کلیه خدمات بانکی را در بیش از 260 شعبه خود در سراسر کشور ارائه خواهد کرد.

به گزارش مهر، هم اکنون سهم بخش خصوصی از نظام بانکی کشور حدود 25 درصد است که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، با الحاق بانک ملت به جرگه بانکهای خصوصی کشور، سهم بخش خصوصی از صنعت بانکداری ایران به 40 درصد افزایش می یابد.