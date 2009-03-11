به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج پس از برتری 2 برصفر سپاهان ایران برابر الشباب امارات با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان افزود: تیم سپاهان در یک بازی خوب و تماشایی موفق به شکست الشباب شد. به اعتقاد من نه این تیم اماراتی و نه الشارجه حریفان قابلی برای سپاهان و پرسپولیس نبودند.

وی ادامه داد: برای سپاهان و پرسپولیس تیم‌های بنیادکار (کوروچی) ازبکستان و الشباب عربستان حریفان اصلی هستند و برای صعود به مرحله دوم باید این دو تیم قدرتمند را از پیش رو بردارند.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال با ابراز خرسندی از شرایط حاکم بر ورزشگاه فولادشهر اصفهان خاطرنشان کرد: مسئولان باشگاه ذوب آهن و تربیت بدنی استان اصفهان با تلاشی خستگی ناپذیر و شبانه روزی این ورزشگاه را آماده کردند که جا دارد از تلاش بی وقفه آنها تشکر و قدردانی داشته باشم.

وی افزود: در حال حاضر ورزشگاه فولادشهر مجهز به جایگاه ویژه ایده ال، مرکز رسانه‌ای و اسکوربورد است و به بهترین شکل پذیرای تیم سپاهان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.

تاج با اشاره به اینکه در دو ورزشگاه آزادی تهران و فولادشهر اصفهان حداقل‌های مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا لحاظ شده است، تاکید کرد: در آینده این دو ورزشگاه کامل تر می شوند تا در فضایی مناسب پذیرای تیم‌های آسیایی باشیم.