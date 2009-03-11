تسهیلات تامین اجتماعی برای بازنشستگی بیمه شدگان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر چهارشنبه که به ادامه بررسی بودجه سال 88 اختصاص داشت سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد که در سال 88 بیمه شدگان مرد دارای 60 سال و زن دارای 55 سال مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی که دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت بیمه می باشند را در صورت درخواست بازنشستگی آنان از محل منابع داخلی خود بازنشسته کند.

نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا برای آن دسته از درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری داراییهای مندرج در قانون و پیوستهای آن که فاقد مجوز لازم در قوانین عادی است تا پایان خردادماه اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانونی انجام دهد.

مجلس همچنین بر اساس مصوبه نمایندگان، نظام بانکی کشور مکلف شد در شهرهایی که منازل مسکونی آن فاقد سند ثبتی است از متقاضیان تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث واحدهای مسکونی واقع در شهرها وثیقه ای غیر از سند ثبتی مربوطه اخذ کند.